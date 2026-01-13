Şarjlı Diş Fırçasına Geçiyoruz: Hangisini Almalı? Nasıl Kullanmalı?
Diş fırçalamak, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ama kabul edelim, bazı zamanlarda elimize diş fırçasını almak bile zor geliyor. Neyse ki, artık hayatımızda şarjlı diş fırçaları var! Onlar sayesinde çok etkili bir diş temizliği yapabiliyoruz. peki, şarjlı diş fırçası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevabı aşağıda!
Öncelikle fırça başlığına karar vermelisiniz...
Dönüş ve titreşim hızına da mutlaka dikkat edin!
"Basınç sensörü" ayarı hayat kurtarır!
Farklı modlar sayesinde daha farklı rutinleriniz olabilir!
Telefonunuza diş fırçanızın uygulamasını yükleyerek her daim kontrol edebilirsiniz.
Şarj süreleri de oldukça önemli!
Mutlaka fırçanızın "zamanlayıcı" özelliği olsun!
Maksimum hijyen ve performans için fırça başlığını 3 ayda bir yenilemeyi untumayın.
