Sevgili Boğa, bugün iş hayatında adeta bir kaya gibi sağlam duruşunla herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. İnsanlar senden netlik ve belirginlik bekliyorlar ve sen bu beklentileri fazlasıyla karşılıyorsun. Maddi konuların yoğun olduğu bu dönemde, yeni bir hesap açma ya da mevcut düzenini değiştirme fikri aklına gelebilir. Güvende olduğunu hissettiğinde, adımlarının daha rahat ve emin olduğunu göreceksin.

Günün ikinci yarısında ise iş yükün artsa bile kontrolü elden bırakmayacaksın. Belkide de tamamen işe odaklandığın bu dönemde küçük bir değişiklik yaparak çalışma şeklini çok daha verimli hale getirebilirsin. Sıkı dur, şimdi bir de daha az çalışarak büyük kazançlar sağlayabilirsin. Tabii bu noktada sabırlı tavrın, netliğin ve sakinliğin, her işi kolaylaştıracak seni anbean başarıya taşıyacaktır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün duygularını açıkça ifade etmen, karşı tarafı beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Uzun zamandır dile getirmediğin bir isteği bugün dile getirmek, hem cesur hem de çekici bir hareket olacaktır. Tabii bu durumda romantizm de sakinliğinin altından usulca yükselecek ve kalbini ısıtacaktır. Şehvetli bir yakınlaşma veya tanışmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…