Sevgili Boğa, bugün iş hayatında adeta bir dağ gibi dimdik duruşunla, çevrendeki herkesin hayranlıkla izlediği bir figür oluyorsun. İnsanlar senden kesinlikle belirgin ve net bir tutum bekliyorlar. Sen de bu beklentilere fazlası ile yanıt veriyorsun, değil mi?

Maddi konuların öne çıktığı bu dönemde, belki de yeni bir banka hesabı açmayı düşünebilirsin ya da mevcut finansal düzenini biraz değiştirmek isteyebilirsin. Güvende olduğunu hissettiğinde, adımlarının ne kadar rahat ve emin olduğunu fark edeceksin.

Günün ikinci yarısında ise işler biraz yoğunlaşsa bile, kontrolü elden bırakmayacağını biliyoruz. Belki de tamamen işe odaklandığın bu dönemde, çalışma şeklini değiştirerek çok daha verimli hale getirebilirsin. Şimdi sıkı dur, çünkü daha az çalışarak daha büyük kazançlar elde edebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…