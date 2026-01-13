onedio
Bir X Kullanıcısı Gittikçe Büyüyen Kedisi İçin Takipçilerinden Yardım İstedi

Oğuzhan Kaya
14.01.2026 - 01:17

X'te pek çok kez ilginç yardım çağrılarına şahit olduk. Bazıları bilmediği şeyleri öğrenmek isterken bazıları da günlük hayatıyla ilgili konularda yorum veya tavsiye istedi. Twitter ahalisi de sorun yeterince ilgi çekiciyse yardım etmeye üşenmedi. Bir X kullanıcısı da sürekli kilo alan kedisi için yardım istedi. Obez kedi tüm timeline'ın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Kimileri sticker yaparken...

twitter.com

Kimileri meşhur başka kalıplara soktu kediyi.

twitter.com

Görsel yeteneklerini kullananlar da oldu.

twitter.com

Bazıları ortama benzetmeleriyle neşe kattı.

twitter.com
Tavsiyeler de geldi.

twitter.com

X'in diğer meşhur hayvanları da işin içine girdi.

twitter.com

Durumlar böyle...

twitter.com

Oğuzhan Kaya
