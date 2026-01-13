Bir X Kullanıcısı Gittikçe Büyüyen Kedisi İçin Takipçilerinden Yardım İstedi
X'te pek çok kez ilginç yardım çağrılarına şahit olduk. Bazıları bilmediği şeyleri öğrenmek isterken bazıları da günlük hayatıyla ilgili konularda yorum veya tavsiye istedi. Twitter ahalisi de sorun yeterince ilgi çekiciyse yardım etmeye üşenmedi. Bir X kullanıcısı da sürekli kilo alan kedisi için yardım istedi. Obez kedi tüm timeline'ın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
Paylaşım şöyleydi;
Kimileri sticker yaparken...
Kimileri meşhur başka kalıplara soktu kediyi.
Görsel yeteneklerini kullananlar da oldu.
Bazıları ortama benzetmeleriyle neşe kattı.
Tavsiyeler de geldi.
X'in diğer meşhur hayvanları da işin içine girdi.
Durumlar böyle...
