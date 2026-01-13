onedio
Ocak Maaşını Daha Öğrenemeyen Çalışanlar İçlerini X'e Döktü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2026 - 15:48

2026 yılıyla birlikte kamuda çalışan işçi ve memurdan emeklilere kadar pek çok kişinin ücreti belli oldu. Asgari ücret ise geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Ancak özel sektörde bazı çalışanlar henüz 2026 maaşını öğrenememekten ve kendilerine bu konuda bir bilgilendirme yapılmamasından şikayetçi. Pek çok çalışan bu derdini X'e döktü. O paylaşımlar ilgi çekti.

Bir çalışanın duası şu şekildeydi.

twitter.com
Tabii başka belirsizlikleri olanlar da vardı.

twitter.com

Plaza Kafası isimli hesabın da ilgili paylaşımı geldi.

Alışamayanlar da var...

twitter.com
Bunu kafaya takanlar da...

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
