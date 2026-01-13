Ocak Maaşını Daha Öğrenemeyen Çalışanlar İçlerini X'e Döktü

2026 yılıyla birlikte kamuda çalışan işçi ve memurdan emeklilere kadar pek çok kişinin ücreti belli oldu. Asgari ücret ise geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Ancak özel sektörde bazı çalışanlar henüz 2026 maaşını öğrenememekten ve kendilerine bu konuda bir bilgilendirme yapılmamasından şikayetçi. Pek çok çalışan bu derdini X'e döktü. O paylaşımlar ilgi çekti.