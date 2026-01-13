onedio
Twitter'daki Sürpriz Kutu Açılımı Tadındaki Yeni Akım Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 15:29

Twitter’da her gün yeni bir akım başlıyor derken yanılmıyoruz! X’te kullanıcılar, tıklayınca açılan ve sürprizle karşılaşacağınız görseller paylaşarak eğlenceli bir akıma imza attı.

Gelin, birlikte bakalım...

Gün geçmiyor ki X'te farklı bir akım başlamasın.

Kullanıcılar, tıklayınca açılan ve kullanıcıyı şaşırtan görseller paylaşarak yeni bir akım başlattı.

İşe yaramayanları da vardı tabii😂

Biz bile kör olduk...

Kapatalım...

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
