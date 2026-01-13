Twitter'daki Sürpriz Kutu Açılımı Tadındaki Yeni Akım Güldürdü
Twitter’da her gün yeni bir akım başlıyor derken yanılmıyoruz! X’te kullanıcılar, tıklayınca açılan ve sürprizle karşılaşacağınız görseller paylaşarak eğlenceli bir akıma imza attı.
Gelin, birlikte bakalım...
Gün geçmiyor ki X'te farklı bir akım başlamasın.
Kullanıcılar, tıklayınca açılan ve kullanıcıyı şaşırtan görseller paylaşarak yeni bir akım başlattı.
İşe yaramayanları da vardı tabii😂
👇
👇
Biz bile kör olduk...
👇
👇
