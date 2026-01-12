Sevgili İkizler, bugün sahnedeki yerini almayı her zamankinden çok daha fazla arzulayacaksın! Göz önünde olmak ve fikirlerinle parlamak için toplantılarda, yazışmalarda ve görüşmelerde etkileyici bir performans sergileyebilirsin. Tabii bu arada fikirlerin hızla evrilebilir ve bu durum, bazılarına karmaşık gibi görünse de senin yaratıcı enerji akışın içinde son derece doğal olabilir. Yani bugün, zekanı kullanarak olaylara yön verebilirsin.

Öğleden sonra ise yeni bir görev ya da kısa vadeli bir proje gündeme gelebilir. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmen gerekebilir. Neyse ki bu senin için yorgunluktan ziyade motivasyona dönüşebilir. Her konuda yeni bir fikir, akılcı bir çözüm veya öngörü ile başarına başarı katmanın tam sırası! Hadi, haftanın hızına yetiş ve iş hayatının yıldızı ol. Tam da hak ettiğin gibi...

Gelelim aşka! Aşk hayatında bugün, flört etme enerjin tavan yapmış durumda. Yüzeysel başlayan bir ilişkide beklenmedik bir şekilde bir konuşma derinleşebilir. Kelimelerin, karşı tarafın kalbine dokunabilir. Onu kendine çektiğinde ise ani bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, seni saran flört enerjisi ve bazı tavırların tatlı bir kıskançlığı beraberinde getirebilir. Belki de partnerine yakın olmanın tam zamanıdır, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…