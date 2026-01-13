Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Silahlı Saldırı: Savcı, Kadın Hakimi Vurdu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Görevli kadın hakim, savcı olduğu öğrenilen eski sevgilisi tarafından silahla vuruldu. Saldırıya uğrayan hakimin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, saldırgan savcı gözaltına alındı.
İstinaf Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Ayağından vurulan kadın hakiminin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Detaylar geliyor...
