YÖK'ten Üniversitelere Talimat: 'Cuma Namazı Saatine Ders ve Sınav Koymayın'

Ali Can YAYCILI
13.01.2026 - 13:15

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cuma namazı saatleriyle çakışan ders, sınav ve mesai programları konusunda üniversitelere resmi bir yazı göndererek, hem öğrenciler hem de personel için gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki akademik ve idari işleyişin cuma namazı saatleriyle uyumlu hale getirilmesi için harekete geçti.

Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen resmi yazıda; derslerin, sınav takvimlerinin ve mesai saatlerinin cuma namazı vakitlerine denk gelmesi durumunda, katılımcıların mağdur edilmemesi adına gerekli düzenlemelerin yapılması talimatı verildi. Kurul, hem akademik ve idari personelin hem de öğrencilerin ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için eğitim ve çalışma programlarında esnekliğe gidilmesini şart koştu.

Söz konusu talimatın temelini, 8 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi oluşturuyor. İlgili düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan personelin mesai kaybına yol açmayacak şekilde cuma namazı için izinli sayılabilmesine imkan tanıyor. YÖK, üniversitelere gönderdiği bu yeni hatırlatmayla birlikte, geçmiş yıllarda da benzer hassasiyetlerin altını çizdiğini belirterek, uygulama ve saha çalışmalarında da aynı esnekliğin korunması gerektiğini vurguladı.

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Yükseköğretim kurumlarında cuma namazı vakitleri ile çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi; söz konusu faaliyetlerin, cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
