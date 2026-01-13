YÖK'ten Üniversitelere Talimat: 'Cuma Namazı Saatine Ders ve Sınav Koymayın'

Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen resmi yazıda; derslerin, sınav takvimlerinin ve mesai saatlerinin cuma namazı vakitlerine denk gelmesi durumunda, katılımcıların mağdur edilmemesi adına gerekli düzenlemelerin yapılması talimatı verildi. Kurul, hem akademik ve idari personelin hem de öğrencilerin ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için eğitim ve çalışma programlarında esnekliğe gidilmesini şart koştu.

Söz konusu talimatın temelini, 8 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi oluşturuyor. İlgili düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan personelin mesai kaybına yol açmayacak şekilde cuma namazı için izinli sayılabilmesine imkan tanıyor. YÖK, üniversitelere gönderdiği bu yeni hatırlatmayla birlikte, geçmiş yıllarda da benzer hassasiyetlerin altını çizdiğini belirterek, uygulama ve saha çalışmalarında da aynı esnekliğin korunması gerektiğini vurguladı.

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Yükseköğretim kurumlarında cuma namazı vakitleri ile çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi; söz konusu faaliyetlerin, cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.'