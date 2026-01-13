Bize Günlük Hayatını Anlat, Sana İhtiyacın Olan Diş Fırçasını Önerelim!

Sen detaylara önem veren, teknolojiyi hayatına katan ve iyi ile yetinmeyen birisin. Diş fırçası bile söz konusu olduğunda konforun ve kusursuzluğun peşindesin. İşte bu yüzden senin fırçan iO 9! Bu model sıradan elektrikli fırçaları geride bırakıyor. Manyetik iO teknolojisi, mikro titreşimli yuvarlak başlığıyla birleşince hem derinlemesine hem de nazik bir temizlik sunuyor. Yapay zeka destekli 3D fırçalama takibi sayesinde hangi bölgeyi ne kadar iyi fırçaladığını anlık olarak izliyor; yani diş hekimi gibi kontrol eden ama evde olan bir sistem gibi düşün. İnteraktif renkli ekranı, modlar arası geçişleri gösteriyor ve hatta seni fırçaya başlarken karşılıyor, iyi bir temizlik sonrası da gülümsemesiyle onay veriyor. Küçük detaylar ama etkisi büyük. 7 akıllı modla ister diş eti bakımı, ister beyazlatma, ister dil temizliği… Her şey senin elinde!