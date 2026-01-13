onedio
Bize Günlük Hayatını Anlat, Sana İhtiyacın Olan Diş Fırçasını Önerelim!

etiket Bize Günlük Hayatını Anlat, Sana İhtiyacın Olan Diş Fırçasını Önerelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.01.2026 - 22:45

Diş fırçası seçimi rengine göre beğenmekle ya da ucuz olanı seçmekle bitmiyor. Günlük alışkanlıkların diş fırçası seçiminde büyük rol oynuyor.

Eğer hangi diş fırçasını seçmekte zorlanıyorsan doğru yerdesin!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Sabahları kahve içmeden güne başlayabilir misin?

4. Gün içinde gazlı içecek tüketimin nasıl diye sorsak?

5. Dürüst ol: Kabuklu yemişleri nasıl yiyorsun?

5. Dürüst ol: Kabuklu yemişleri nasıl yiyorsun?
6. İstemsizce dudaklarını ya da tırnaklarını kemiriyor musun?

7. En çok ne zaman diş fırçalamak sana güç geliyor?

8. Şimdi vazgeçemediğin ağız ve diş sağlığı ürünü seç!

9. Son olarak şunu soralım: Diş etlerin hassas mı?

Oral-B iO3 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!

Oral-B iO3 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!

Günlük rutinini aksatmayan ama diş fırçasından fazlasını bekleyenlerdensin. “Temizlik tamam ama fırçalarken de nazik olsun.” diyorsan bu fırça tam senlik! iO3’ün 3 farklı modu sayesinde (Günlük Temizlik, Hassas ve Beyazlatma) her senaryoya uygun bir ayarı var. Akıllı Basınç Sensörü de diş etlerini koruman için seni uyarıyor; doğru baskıda yeşil, fazla baskıda kırmızı ışık yakıyor. Zamanlayıcısı da “iki dakika doldu mu acaba?” stresini ortadan kaldırıyor. Tam diş hekimi onaylı sürede durmanı sağlıyor. Üstelik manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere devrim niteliğindeki manyetik iO teknolojisiyle kolayca ulaşıyor. Kısacası, hem teknolojik hem güvenilir bir temizlik arıyorsan iO3 seni gayet iyi anlıyor.

Oral-B iO5 şarjlı diş fırçası tam senlik!

Oral-B iO5 şarjlı diş fırçası tam senlik!

Disiplinli ama sade bir temizlik rutinin var gibi duruyor. “Aşırı karmaşık olmasın ama işini iyi yapsın.” diyorsan Oral-B iO5 şarjlı diş fırçası tam senlik! iO5, klasik bir şarjlı diş fırçasından çok daha fazlasını sunuyor. Beş farklı akıllı modu bulunuyor. Basınç sensörü fazla bastığında hemen uyarıyor, diş etlerine bir tık nazik ol sinyali veriyor. Dahili zamanlayıcı da iki dakikalık ideal sürede durmanı sağlıyor. Her 30 saniyede “Şimdi diğer tarafa geç.” hatırlatması yapıyor. Yapay zeka desteği sayesinde Oral-B uygulamasına bağlanarak fırçalama stilini takip edebilmeni sağlıyor. Uzun pil ömrü, manyetik iO hareketi ve diş hekimlerinin önerdiği performansla iO5, akıllı ve etkili bir temizlik arayanların gözdesi.

Oral-B iO 2 senin fırçan!

Oral-B iO 2 senin fırçan!

Diş temizliğinde teknoloji olsun ama karmaşık olmasın, sade ve etkili olsun diyorsan tam da iO 2’nin olayı bu. Mikro titreşimli fırça başlığı, diş hekimlerinden ilham alan o yuvarlak tasarımla birleşince plaklara karşı inanılmaz etkili bir temizlik sağlıyor. Üstelik bunu yaparken diş etlerine karşı yumuşacık davranıyor. Basınç sensörü de ayrı bir bonus. Fazla bastığında hemen hızı azaltıyor ve kırmızı ışıkla uyarıyor. Üç farklı yoğunluk seviyesi (ekstra nazik, nazik, günlük) sayesinde fırçalamayı kendi konfor alanına göre ayarlayabiliyorsun. İster sabah aceleyle, ister akşam sakin sakin… Bir de her 30 saniyede “taraf değiştir” diye hatırlatıyor, böylece iki dakikalık diş hekimi onaylı temizlik tam dozunda bitiyor.

Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!

Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!

Sen detaylara önem veren, teknolojiyi hayatına katan ve iyi ile yetinmeyen birisin. Diş fırçası bile söz konusu olduğunda konforun ve kusursuzluğun peşindesin. İşte bu yüzden senin fırçan iO 9! Bu model sıradan elektrikli fırçaları geride bırakıyor. Manyetik iO teknolojisi, mikro titreşimli yuvarlak başlığıyla birleşince hem derinlemesine hem de nazik bir temizlik sunuyor. Yapay zeka destekli 3D fırçalama takibi sayesinde hangi bölgeyi ne kadar iyi fırçaladığını anlık olarak izliyor; yani diş hekimi gibi kontrol eden ama evde olan bir sistem gibi düşün. İnteraktif renkli ekranı, modlar arası geçişleri gösteriyor ve hatta seni fırçaya başlarken karşılıyor, iyi bir temizlik sonrası da gülümsemesiyle onay veriyor. Küçük detaylar ama etkisi büyük. 7 akıllı modla ister diş eti bakımı, ister beyazlatma, ister dil temizliği… Her şey senin elinde!

