Bize Günlük Hayatını Anlat, Sana İhtiyacın Olan Diş Fırçasını Önerelim!
Diş fırçası seçimi rengine göre beğenmekle ya da ucuz olanı seçmekle bitmiyor. Günlük alışkanlıkların diş fırçası seçiminde büyük rol oynuyor.
Eğer hangi diş fırçasını seçmekte zorlanıyorsan doğru yerdesin!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Sabahları kahve içmeden güne başlayabilir misin?
4. Gün içinde gazlı içecek tüketimin nasıl diye sorsak?
5. Dürüst ol: Kabuklu yemişleri nasıl yiyorsun?
6. İstemsizce dudaklarını ya da tırnaklarını kemiriyor musun?
7. En çok ne zaman diş fırçalamak sana güç geliyor?
8. Şimdi vazgeçemediğin ağız ve diş sağlığı ürünü seç!
9. Son olarak şunu soralım: Diş etlerin hassas mı?
Oral-B iO3 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!
Oral-B iO5 şarjlı diş fırçası tam senlik!
Oral-B iO 2 senin fırçan!
Oral-B iO 9 şarjlı diş fırçasına ihtiyacın var!
