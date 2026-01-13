Ankara ile İzmir Arasındaki Hızlı Tren Projesinde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Projemiz kapsamında, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe, Polatlı ile Ankara arasını da kattığımızda 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi, 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacak. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan kesim bittiği için Polatlı’dan itibaren 505 kilometrelik İzmir’e kadar olan bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yine, etrafımızdaki illeri de buna ilave edebiliriz.”