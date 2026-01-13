onedio
Ankara ile İzmir Arasındaki Hızlı Tren Projesinde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsmail Kahraman
13.01.2026 - 23:33

Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indirecek Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü, 2027 yılında kullanıma açılması planlanan Ankara-İzmir YHT Hattı’nda devam eden çalışmalardan görüntü paylaştı. Paylaşımda, projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 11 milyon 500 bin kişinin hızlı tren ağına entegre olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye’de merakla beklenen hızlı tren projelerinden biri de Ankara ile İzmir arasındaki YHT hattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü de Ankara-İzmir hızlı tren projesinden görüntüler paylaştı.

'Ankaraİzmir Hızlı Tren Hattı

Türkiye’nin iki stratejik merkezi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Tamamlandığında;

11,5 milyon kişi doğrudan hızlı tren ağına entegre olacak,

Ankara–İzmir seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek.

Güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin ulaşım ağı büyüyor.'

Ankara-İzmir hızlı tren projesi nerelerden geçecek?

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Projemiz kapsamında, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe, Polatlı ile Ankara arasını da kattığımızda 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi, 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacak. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan kesim bittiği için Polatlı’dan itibaren 505 kilometrelik İzmir’e kadar olan bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11 milyon 500 bin insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışmış olacak. Yine, etrafımızdaki illeri de buna ilave edebiliriz.”

