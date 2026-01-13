Ankara ile İzmir Arasındaki Hızlı Tren Projesinde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor
Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indirecek Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü, 2027 yılında kullanıma açılması planlanan Ankara-İzmir YHT Hattı’nda devam eden çalışmalardan görüntü paylaştı. Paylaşımda, projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 11 milyon 500 bin kişinin hızlı tren ağına entegre olacağı bilgisi de paylaşıldı.
Türkiye’de merakla beklenen hızlı tren projelerinden biri de Ankara ile İzmir arasındaki YHT hattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü de Ankara-İzmir hızlı tren projesinden görüntüler paylaştı.
Ankara-İzmir hızlı tren projesi nerelerden geçecek?
