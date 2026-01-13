onedio
Trafik Kurallarını Anlatan Fenomen Polise Dördüncü Kez Soruşturma Açıldı

13.01.2026 - 21:07

Trafik kurallarını kendine has eğlenceli bir dille anlatarak Instagram ve TikTok gibi platformlarda fenomen olan polis memuru Serkan Durmuş hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Rojda Altıntaş'ın özel haberine göre hakkında 12 şikâyet bulunan polis memuru Serkan Durmuş’a, yetkisiz açıklama yaptığı gerekçesiyle ikinci kez maaş kesintisi cezası verildi.

Trafik kurallarını anlattığı videolarla Instagram'da 500 bine yakın takipçiye ulaşan Durmuş'un başı soruşturmalarla dertteydi.

Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, Durmuş hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağlayarak fenomen ismin maaşından kesinti uygulanması hükme bağlandı.

Durmuş hakkında açılan dördüncü soruşturma oldu.

Bunun 21 yıldır görevde olan polis memurunun disiplin cezası aldığı üçüncü soruşturma olduğu ve sosyal medyada paylaşımlarına devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi. Yetkisi olmadan sosyal medya üzerinden kamuoyuna bilgi ve demeç verdiği kanaatine varılan Durmuş'un bulunduğu kadroda terfi alacağı bir pozisyon olmaması üzerine brüt maaşının dörtte birinin kesileceği öğrenildi.

