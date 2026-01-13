Trafik Kurallarını Anlatan Fenomen Polise Dördüncü Kez Soruşturma Açıldı
Trafik kurallarını kendine has eğlenceli bir dille anlatarak Instagram ve TikTok gibi platformlarda fenomen olan polis memuru Serkan Durmuş hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı. Rojda Altıntaş'ın özel haberine göre hakkında 12 şikâyet bulunan polis memuru Serkan Durmuş’a, yetkisiz açıklama yaptığı gerekçesiyle ikinci kez maaş kesintisi cezası verildi.
Trafik kurallarını anlattığı videolarla Instagram'da 500 bine yakın takipçiye ulaşan Durmuş'un başı soruşturmalarla dertteydi.
Durmuş hakkında açılan dördüncü soruşturma oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
