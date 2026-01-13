Gaziantep’te 65 Yaşındaki Zeliha Teyze İngilizce Öğrenme Azmiyle Herkese Örnek Oluyor
Gaziantep’te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yaklaşık 3 aydır devam ettiği İngilizce kursunda gösterdiği azimle herkese örnek oluyor. Dört çocuk annesi ve beş torun sahibi olan Zeliha Çelik, İngilizce öğrenme sürecinde hem öğretmeninin hem de sınıf arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Zeliha teyze, daha önce kursa giderek Arapça öğrendiğini de ifade etti.
65 yaşındaki Zeliha Çelik’in akıcı İngilizce konuşmak için gösterdiği çaba takdir topladı.
