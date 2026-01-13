onedio
Gaziantep'te 65 Yaşındaki Zeliha Teyze İngilizce Öğrenme Azmiyle Herkese Örnek Oluyor

Gaziantep
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 19:13

Gaziantep’te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yaklaşık 3 aydır devam ettiği İngilizce kursunda gösterdiği azimle herkese örnek oluyor. Dört çocuk annesi ve beş torun sahibi olan Zeliha Çelik, İngilizce öğrenme sürecinde hem öğretmeninin hem de sınıf arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Zeliha teyze, daha önce kursa giderek Arapça öğrendiğini de ifade etti.

65 yaşındaki Zeliha Çelik’in akıcı İngilizce konuşmak için gösterdiği çaba takdir topladı.

Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde açılan İngilizce kursuna katılan Zeliha Çelik, yaklaşık 3 aydır aldığı eğitim ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek oldu.

Çelik, yaptığı açıklamada öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

“Kurs hocası idealist biri. Bize karşı çok fedakâr. Bizimle iyi anlaşıyor ve iyi öğretiyor. Ayrıca ödev veriyor, biz de o ödevleri yapıyoruz. Dört çocuğum var ve onlar da dil öğrenmem konusunda bana destek oluyor. Komşularım da destek veriyor. İngilizce öğrenmek iyidir. ‘Kursta ne işin var?’ diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Ailemde okuyan insan çok. Eğitim ailemde olduğu için ben de geri kalmak istemedim.”

İngilizcenin öğrenilmesi kolay bir dil olduğunu dile getiren Çelik, “Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil ama zamanla konuşacağıma inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim. Tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim, onu da biliyorum.” dedi.

