Gaziantep’te 65 Yaşındaki Zeliha Teyze İngilizce Öğrenme Azmiyle Herkese Örnek Oluyor

Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde açılan İngilizce kursuna katılan Zeliha Çelik, yaklaşık 3 aydır aldığı eğitim ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek oldu.

Çelik, yaptığı açıklamada öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çeken Çelik, şunları söyledi:

“Kurs hocası idealist biri. Bize karşı çok fedakâr. Bizimle iyi anlaşıyor ve iyi öğretiyor. Ayrıca ödev veriyor, biz de o ödevleri yapıyoruz. Dört çocuğum var ve onlar da dil öğrenmem konusunda bana destek oluyor. Komşularım da destek veriyor. İngilizce öğrenmek iyidir. ‘Kursta ne işin var?’ diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Ailemde okuyan insan çok. Eğitim ailemde olduğu için ben de geri kalmak istemedim.”

İngilizcenin öğrenilmesi kolay bir dil olduğunu dile getiren Çelik, “Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil ama zamanla konuşacağıma inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim. Tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim, onu da biliyorum.” dedi.