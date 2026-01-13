onedio
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan 30 Euroluk Gümrük Muafiyeti Açıklaması Geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan 30 Euroluk Gümrük Muafiyeti Açıklaması Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2026 - 18:43

Geçtiğimiz günlerde yurt dışı alışveriş uygulanan 30 euro altı muafiyeti kaldırılmıştı. Karar tepki çekerken yurt dışından ürün alamayan vatandaş durumu tepki göstermiş, yerli satıcılar ise yurt dışında düşük fiyatlara satılan ürünlere fahiş zamlar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Saral'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Saral'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa,

2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa,

burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta,

3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır.

Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.

Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir.

Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın