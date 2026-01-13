Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan 30 Euroluk Gümrük Muafiyeti Açıklaması Geldi

30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa,

2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa,

burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta,

3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır.

Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.

Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir.

Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır.