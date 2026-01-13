Trump İranlı Protestoculara Göndereceği Yardımın Yolda Olduğunu Açıkladı
İran'da bir süredir rejim karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda çok sayıda protestocunun öldüğü ve yaralandığı bilgileri geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir gündeminde olan İran protestocuları hakkında bir paylaşım yaptı. Yardımın yolda olduğunu söyleyen ABD Başkanı protestolara devam edilmesi gerektiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran'da son durum ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın