Trump İranlı Protestoculara Göndereceği Yardımın Yolda Olduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2026 - 18:19

İran'da bir süredir rejim karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda çok sayıda protestocunun öldüğü ve yaralandığı bilgileri geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir gündeminde olan İran protestocuları hakkında bir paylaşım yaptı. Yardımın yolda olduğunu söyleyen ABD Başkanı protestolara devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı şöyle;

'İranlı Vatanseverler, PROTESTOLARA DEVAM EDİN - KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!!! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini saklayın. Çok ağır bir bedel ödeyecekler.'

'Protestocuların anlamsızca öldürülmesi DURDURULANA kadar İranlı yetkililerle tüm görüşmelerimi iptal ettim. YARDIM YOLDA. MIGA(Make Iran Great Again- İran'ı tekrar harika yapın) !!!'

İran'da son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda İran'da yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi Tahran esnafının sokaklara dökülmesine neden olmuştu. Başkentten çıkıp ülke geneline yayılan protestolar rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi önemli kentlerde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı. İnternetin kapatılmasıyla dış dünyaya erişimi sınırlanan ülkede İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı aralarında güvenlik güçleri de olmak üzere 544 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 bin İranlı gözaltına alındı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
