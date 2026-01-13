onedio
Türkiye Buz Kesti: Tam 70 İlde Sıcaklıklar Sıfırın Altına İndi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 18:13

Türkiye’de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü tam 70 kentte sıcaklıklar eksi dereceleri gördü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldüğü Van’ın Çaldıran ilçesi, en soğuk yer olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un Çatalca ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2,5, Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde sıfırın altında 4 ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Türkiye’de Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, hafta sonu itibarıyla etkisini hissettirmeye başlamıştı.

12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar hızla düştü ve birçok kentte kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Dün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ile eksi 19,9 derece aralığında seyretti.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altını gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

  • Van, Çaldıran — -19,9

  • Hakkari, Yüksekova — -13,6

  • Ağrı, Taşlıçay — -11,9

  • Erzurum, Palandöken — -10,1

  • Iğdır, Aralık — -8,7

  • Kırklareli, Pınarhisar — -8,6

  • Çankırı, Ilgaz — -8,1

  • Kastamonu, Merkez — -8,1

  • Kars, Merkez — -8

  • Şırnak, Beytüşşebap — -7,8

  • Düzce, Gölyaka — -7,3

  • Karabük, Merkez — -7,3

  • Tekirdağ, Şarköy — -7,3

  • Bursa, Osmangazi — -7,2

  • Ardahan, Merkez — -7

  • Denizli, Tavas — -6,7

  • Muş, Malazgirt — -6,3

  • Bitlis, Adilcevaz — -5,8

  • Gümüşhane, Merkez — -5,8

  • Rize, Çamlıhemşin — -5,7

  • Bolu, Mudurnu — -5,6

  • Kocaeli, Kartepe — -5,5

  • Edirne, Lalapaşa — -5,4

  • Samsun, Atakum — -5,1

  • Isparta, Merkez — -5

  • Antalya, Elmalı — -4,9

  • Eskişehir, Seyitgazi — -4,8

  • Şanlıurfa, Siverek — -4,8

  • Bartın, Merkez — -4,7

  • Elazığ, Sivrice — -4,6

  • Niğde, Ulukışla — -4,5

  • Erzincan, Merkez — -4,4

  • Kütahya, Gediz — -4,4

  • Bayburt, Aydıntepe — -4,3

  • Siirt, Pervari — -4,3

  • Afyonkarahisar, Şuhut — -4,2

  • Çorum, Kargı — -4,2

  • Ankara, Çamlıdere — -4

  • Sinop, Ayancık — -4

  • Amasya, Merzifon — -3,8

  • Konya, Derbent — -3,8

  • Tokat, Erbaa — -3,8

  • Giresun, Alucra — -3,7

  • Karaman, Merkez — -3,7

  • Manisa, Şehzadeler — -3,6

  • Tunceli, Ovacık — -3,6

  • Yalova, Çiftlikköy — -3,4

  • Sivas, Suşehri — -3,3

  • Bingöl, Karlıova — -3,3

  • Kayseri, Melikgazi — -3,2

  • Bilecik, Pazaryeri — -3,1

  • Burdur, Çavdır — -3,1

  • Artvin, Şavşat — -2,9

  • Sakarya, Hendek — -2,9

  • Zonguldak, Devrek — -2,8

  • Çanakkale, Ezine — -2,7

  • Malatya, Merkez — -2,6

  • Balıkesir, Kepsut — -2,5

  • İstanbul, Çatalca — -2,5

  • Aksaray, Merkez — -2,4

  • Mersin, Tarsus — -2,3

  • Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu — -2,2

  • Ordu, Akkuş — -2,1

  • İzmir, Ödemiş — -2

  • Kırşehir, Akçakent — -1,5

  • Uşak, Banaz — -1,4

  • Adana, Tufanbeyli — -1,3

  • Yozgat, Merkez — -1,2

  • Nevşehir, Avanos — -0,7

  • Muğla, Seydikemer — -0,6

