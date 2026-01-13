Türkiye Buz Kesti: Tam 70 İlde Sıcaklıklar Sıfırın Altına İndi

12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar hızla düştü ve birçok kentte kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Dün, 70 ilde sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ile eksi 19,9 derece aralığında seyretti.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık, Van’ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.