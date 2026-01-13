Türkiye Buz Kesti: Tam 70 İlde Sıcaklıklar Sıfırın Altına İndi
Türkiye’de Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü tam 70 kentte sıcaklıklar eksi dereceleri gördü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldüğü Van’ın Çaldıran ilçesi, en soğuk yer olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un Çatalca ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2,5, Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde sıfırın altında 4 ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
Türkiye’de Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası, hafta sonu itibarıyla etkisini hissettirmeye başlamıştı.
Termometrelerin sıfırın altını gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
