Ünlü Banka Fed Olayları Sonrasında Altın ve Gümüş Tahminlerini Güncelledi
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Citigroup, ABD Başkanı Donald Trump’ın hedef aldığı Fed Başkanı Jerome Powell hakkında açılan soruşturma ve artan jeopolitik riskler ile arz sıkıntıları nedeniyle altın ve gümüş tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın yatırımcılarına gönderdiği bilgi notunda, yılın ilk 3 ayı için altın tahmini ons başına 4.200 dolardan 5.000 dolara, gümüş hedefi ise 62 dolardan 100 dolara yükseltildi.
Kaynak: Ekonomim
Trump’ın sık sık hedef aldığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma açılmıştı.
