Ünlü Banka Fed Olayları Sonrasında Altın ve Gümüş Tahminlerini Güncelledi

Ünlü Banka Fed Olayları Sonrasında Altın ve Gümüş Tahminlerini Güncelledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
13.01.2026 - 17:41

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Citigroup, ABD Başkanı Donald Trump’ın hedef aldığı Fed Başkanı Jerome Powell hakkında açılan soruşturma ve artan jeopolitik riskler ile arz sıkıntıları nedeniyle altın ve gümüş tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın yatırımcılarına gönderdiği bilgi notunda, yılın ilk 3 ayı için altın tahmini ons başına 4.200 dolardan 5.000 dolara, gümüş hedefi ise 62 dolardan 100 dolara yükseltildi.

Kaynak: Ekonomim

Trump’ın sık sık hedef aldığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma açılmıştı.

Trump’ın sık sık hedef aldığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma açılmıştı.

Ekonomim’in Bloomberg’ten aktardığına göre, ünlü yatırım bankası Fed olayları sonrası altın ve gümüş tahminlerinde güncellemeye gitti.

Banka, 0–3 aylık dönem için altın fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 5.000 dolara, gümüş hedefini ise 62 dolardan 100 dolara yükseltti.

Citigroup’un 6–12 aylık dönem için hedefleri ise altın için ons başına 4.000 dolar, gümüş için 70 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bankanın tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinin nedenleri arasında Fed gelişmeleriyle birlikte dünya genelinde artan savaş riskleri ve hem altın hem de gümüşün fiziki arzında yaşanan sorunlar yer alıyor.

13 Ocak Kapalıçarşı Altın Fiyatları

13 Ocak Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 6.399 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 10.562 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 21.125 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 42.089 TL

Altının ons fiyatı ne kadar?

4.614 dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
