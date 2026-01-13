Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Güncel Aylık Getirisi Ne Kadar?

Birçok kişi, tasarruflarını artırmak, faiz geliri elde etmek ve yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen vade süresince faiz getirisi sağlıyor. Ancak, bankaların uyguladığı faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösterebiliyor, bu da kazançların farklılaşmasına neden oluyor.

Belirlenen vade süresi sonunda, hem ana paranızı hem de faiz gelirinizi alıyorsunuz. İster kendi bankanızda, ister başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

2026'nin ilk ayından itibaren, bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları %48'e kadar çıkabiliyor. Ancak, bankaların güncel mevduat faiz oranları hakkında bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanızı sağlar.