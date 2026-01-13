Yarın (14 Ocak Çarşamba) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil? Kar Tatili Olan İller Listesi!

14 Ocak Çarşamba günü için şu ana kadar Valilikler tarafından açıklanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Kar tatiline ilişkin kararlar, hava koşullarının seyrine göre il ve ilçe bazında alınarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu akşam saatlerinde, yarın kar tatili olacak illerin açıklanması bekleniyor.

Yarın için henüz herhangi bir ilimizde kar tatili ilan edilmedi.