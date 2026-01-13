onedio
Yarın (14 Ocak Çarşamba) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil? Kar Tatili Olan İller Listesi!

Yarın (14 Ocak Çarşamba) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil? Kar Tatili Olan İller Listesi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 15:58

Sibirya'dan gelen soğuklar ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, özellikle bazı illerimizde son derece etkili. Bu durum da okulların tatil edilmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde birçok ilimizde kar tatili yapıldı. Öğrenciler sık sık 'yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Çarşamba günü okullar tatil mi?

Yarın (14 Ocak Çarşamba günü) okullar hangi illerde tatil edildi? İşte il il son durum!

Yarın (14 Ocak Çarşamba) Okullar Tatil mi?

Yarın (14 Ocak Çarşamba) Okullar Tatil mi?

14 Ocak Çarşamba günü için şu ana kadar Valilikler tarafından açıklanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Kar tatiline ilişkin kararlar, hava koşullarının seyrine göre il ve ilçe bazında alınarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu akşam saatlerinde, yarın kar tatili olacak illerin açıklanması bekleniyor. 

Yarın için henüz herhangi bir ilimizde kar tatili ilan edilmedi.

14 Ocak Çarşamba Kar Tatili Olan İller

14 Ocak Çarşamba Kar Tatili Olan İller

Yarın için henüz Valiliklerden açıklama gelmedi. Dolayısıyla ülke genelinde bütün öğrenciler eğitim öğretim hayatına devam edecek. Valiliklerden gelecek olan tatil haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Yarın İstanbul'da okullar tatil değildir. İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil edildi ancak beklenen kar yağışı meydana gelmedi. 13 Ocak ve 14 Ocak'ta da İstanbul'da kar yağışı olması beklenmiyor.

