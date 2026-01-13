onedio
X (Twitter) Yine Çöktü: Hesaplara Ulaşılamıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 17:30 Son Güncelleme: 13.01.2026 - 17:38

Eski adıyla Twitter olan X’te yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar hesaplarına ulaşamıyor. 'Akış yenilenemedi' hatası alan kullanıcılar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintilerin ABD ve Avrupa'da da olduğu öğrenildi. Twitter kısa süreli çökmenin ardından yeniden kullanılır hale geldi.

Elon Musk’un satın almasının ardından adını X olarak değiştiren sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşanıyor.

Downdetector adlı siteye göre ABD, Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere birçok bölgeden kullanıcılar X’e giriş yapamıyor. Kullanıcılar “Akış yenilenmedi” hatasıyla karşılaşırken, sorunla ilgili olarak X’in resmi destek hesabı @Support üzerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

X, daha önce 7 Ocak tarihinde de benzer bir erişim sorunu yaşamış ve yaklaşık 1 saatlik kesintinin ardından yeniden normale dönmüştü.

okisi

neyseki onedio hala aktif

Antonio Montana

Türkiye'ye has bir olay değil.. Starlink de bağlanmıyor

