X (Twitter) Yine Çöktü: Hesaplara Ulaşılamıyor

Downdetector adlı siteye göre ABD, Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere birçok bölgeden kullanıcılar X’e giriş yapamıyor. Kullanıcılar “Akış yenilenmedi” hatasıyla karşılaşırken, sorunla ilgili olarak X’in resmi destek hesabı @Support üzerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

X, daha önce 7 Ocak tarihinde de benzer bir erişim sorunu yaşamış ve yaklaşık 1 saatlik kesintinin ardından yeniden normale dönmüştü.