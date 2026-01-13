X (Twitter) Yine Çöktü: Hesaplara Ulaşılamıyor
Elon Musk’un satın almasının ardından adını X olarak değiştiren sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşanıyor.
neyseki onedio hala aktif
Türkiye'ye has bir olay değil.. Starlink de bağlanmıyor
