onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MHP'den Ahmet Türk ve Ahmet Özer Açıklaması: "Göreve İade Edilmeliler"

MHP'den Ahmet Türk ve Ahmet Özer Açıklaması: "Göreve İade Edilmeliler"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 15:20

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görevden alınan belediye başkanları Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün iadeleri için önemli bir açıklama yaptı. Yıldız, 'Özer ve Türk'ün iadesinde bizce sıkıntı yok' dedi.

Yıldız, 'Bir tedbir niteliğinde olduğunu unutmayalım. Yani kayyum atamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar bazen uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri içinde bulunduğumuz , atmosfer. Yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama.

Halk TV'nin aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'deki komisyonda hazırlıkları süren ortak rapor ve gündemdeki kayyum uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Yıldız, bazı başlıkların muhalefet şerhi olmadan uzlaşıldığını belirtti, kayyumlar konusunda ise yeni bir öneri sundu. İnfaz yasasına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Yıldız, “Sıfırdan bir infaz yasası çıkarılmalı” dedi.

Feti Yıldız, 'Özer ve Türk'ün iadesinde bizce sıkıntı yok' diyerek şu ifadelere yer verdi:'Mesela sayın genel başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özel'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğunu görürüz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özen'le Ahmet Türk'ün göreve iadesi önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın