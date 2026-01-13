MHP'den Ahmet Türk ve Ahmet Özer Açıklaması: "Göreve İade Edilmeliler"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görevden alınan belediye başkanları Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün iadeleri için önemli bir açıklama yaptı. Yıldız, 'Özer ve Türk'ün iadesinde bizce sıkıntı yok' dedi.
Yıldız, 'Bir tedbir niteliğinde olduğunu unutmayalım. Yani kayyum atamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar bazen uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri içinde bulunduğumuz , atmosfer. Yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın