MHP'den Ahmet Türk ve Ahmet Özer Açıklaması: "Göreve İade Edilmeliler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görevden alınan belediye başkanları Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün iadeleri için önemli bir açıklama yaptı. Yıldız, 'Özer ve Türk'ün iadesinde bizce sıkıntı yok' dedi.

Yıldız, 'Bir tedbir niteliğinde olduğunu unutmayalım. Yani kayyum atamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar bazen uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri içinde bulunduğumuz , atmosfer. Yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür.' dedi.