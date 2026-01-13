onedio
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 19:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu altı kişi, sabah saatlerinde gözaltına alınarak işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki ünlü isim, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest kaldı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
