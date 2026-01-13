Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bugün bir yenisi daha eklendi.
