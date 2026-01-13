onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ülkemiz Satılık Değil! Grönland'dan Trump'ın Sözlerine Yanıt Geldi

Ülkemiz Satılık Değil! Grönland'dan Trump'ın Sözlerine Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2026 - 21:51

Dünya kamuoyunda ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif çıkışlarının odağındaki ülkelerden birisi de okyanus adası olan Grönland. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından Grönland hakkında yeni çıkışlar yapan Donald Trump'a bir yanıt da Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Grönland satılık değil"

"Grönland satılık değil"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da basın toplantısı düzenledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, 'Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik' ifadelerini kullandı.

Trump'ın hedefindeki Grönland Başbakanı Nielsen de toplantıda konuştu.

Trump'ın hedefindeki Grönland Başbakanı Nielsen de toplantıda konuştu.

Nielsen, 'Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın