Hem Tarzından Hem Temposundan Ödün Vermeyenler İçin Kulaklık Rehberi

Kulaklık seçimi çoğu zaman teknik özelliklere bakılarak yapılıyor: bas gücü, pil süresi, marka, fiyat. Ancak günün büyük bölümünü dış mekânda, ofiste ya da hareket hâlinde geçirenler için asıl mesele bunlardan biraz daha farklı. Bir kulaklığın gerçekten “doğru” olup olmadığı, onu gün içinde kaç kez çıkarmak zorunda kaldığınızda ya da kulağınızı ne kadar yorduğunda da saklı.

Bu içerikte, günlük hayat senaryolarından yola çıkarak kulaklık seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini madde madde ele alıyoruz. Özellikle şehir hayatında, sürekli hareket edenler, sık sık spor yapanlar ve gün boyu ofiste kulağında kulaklıkla takılanlar için hangi detayların fark yarattığına yakından bakıyoruz.