Hem Tarzından Hem Temposundan Ödün Vermeyenler İçin Kulaklık Rehberi
Kulaklık seçimi çoğu zaman teknik özelliklere bakılarak yapılıyor: bas gücü, pil süresi, marka, fiyat. Ancak günün büyük bölümünü dış mekânda, ofiste ya da hareket hâlinde geçirenler için asıl mesele bunlardan biraz daha farklı. Bir kulaklığın gerçekten “doğru” olup olmadığı, onu gün içinde kaç kez çıkarmak zorunda kaldığınızda ya da kulağınızı ne kadar yorduğunda da saklı.
Bu içerikte, günlük hayat senaryolarından yola çıkarak kulaklık seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini madde madde ele alıyoruz. Özellikle şehir hayatında, sürekli hareket edenler, sık sık spor yapanlar ve gün boyu ofiste kulağında kulaklıkla takılanlar için hangi detayların fark yarattığına yakından bakıyoruz.
En önemlisi ile başlayalım; çevre ile bağlantıyı koparmamalı.
Tabii ki bir de gün boyu takılı kalabilmeli ama rahatsız etmemeli.
Hareket halindeyken sabit kalmalı.
Kafa hareketiyle kontrol gibi pratik özellikler sunmalı.
Çoklu cihaz bağlantısı olmalı, pil derdi yaşatmamalı.
Tüm gün kulağınızda kalacak bir kulaklık, görüntüsüyle de iyi hissettirmeli.
Yukarıdaki kriterler bir araya geldiğinde, klasik kulak içi veya tamamen izole eden modeller her kullanıcı için ideal olmaktan çıkabiliyor.
''Ne seçmeli?'' diyenlere bir de önerimiz var: Huawei FreeClip 2
