Kasım 2025 Peugeot Fiyat Listesi: Peugeot E-208, E-308, 408, 2008, 3008 ve 5008 Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 21:11

Fransız otomobil devi Peugeot, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Yeni araç sahibi olmak isteyenler ay başında güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. 2025 yılının sonu yaklaşırken otomobil fiyatları da mercek altına altındı. Peugeot, Kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listelerini 1 Kasım'da açıkladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar oldu? Peugeot'ya zam geldi mi?

İşte Peugeot Kasım 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Kasım

Fransız otomobil devi Peugeot, otomobil markalarının arasında dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Markanın en çok tercih edilen e-208 modeli, Ekim ayında 1.954.00 TL'den satışa sunulmuştu. e-208, Kasım ayında da aynı fiyattan listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot E-208 fiyat listesi Kasım 2025

  • Yeni E-208 GT 100kW 1.954.00 TL

Peugeot E-308 fiyat listesi Kasım 2025

  • Yeni E-308 GT 115kW 2.381.000 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Kasım 2025

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.132.000 TL

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.765.000 TL

Peugeot 2008 fiyat listesi Kasım 2025

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.138.000 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.303.000 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 100kW 2.133.500 TL

  • Yeni E-2008 ALLURE 115kW 2.158.000 TL

  • Yeni E-2008 GT 115kW 2.263.000 TL

Peugeot 3008 fiyat listesi Kasım 2025

  • Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.740.000 TL

  • Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.195.000 TL

  • Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.252.500 TL

  • Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) 3.445.500 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Kasım 2025

  • Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.155.500 TL

  • Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.355.500 TL

  • Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.365.500 TL

  • Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) 3.502.000 TL

