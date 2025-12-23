onedio
Karadağ, Türkiye İçin 'Vizesiz Seyahat' Uygulamasını Yeniden Başlattı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 15:32

Karadağ, geçtiğimiz aylarda Türkiye için vizesiz seyahat uygulamasını kaldırmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Karadağ'ın Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattığını açıkladı.

Son karara göre Türkler, Karadağ'a vizesiz olarak girebilecek.

Kaynak: İbrahim Haskoloğlu

Karadağ, Türklere vizesiz seyahat uygulamasını yeniden getirdi.

Ekim ayı sonunda Karadağ’ın başkenti Podgorica’da Türkleri hedef alan olaylar gerçekleşmiş ve olayların ardından Türk vatandaşlarının yararlandığı vize uygulaması kaldırılmıştı. Polis, başkent Podgorica'nın Zabjelo bölgesinde bir Karadağ vatandaşının Türkler tarafından yaralandığını iddia etmişti. Olayın ardından onlarca Türk ve Azerbaycanlının gözaltına alındığı ortaya çıkmış ve şehirde olaylar patlak vermişti. Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic 'yabancılara yönelik çok daha kısıtlayıcı düzenlemelerin' uygulanacağını açıklamıştı.  Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa gelişmelerin üzüntü verici olduğu aktarılmıştı. 

Karadağ, Türklere vizesiz seyahat uygulamasını yeniden getirdi. Böylece Türkler, Karadağ'a vizesiz olarak seyahat edebilecek.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
