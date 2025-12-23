onedio
Final Yapması Bekleniyordu: Rüya Gibi Dizisinin Yapımcısından Final Açıklaması

yerli dizi Rüya Gibi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 15:40

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, hala beklenen reyting oranlarını alamadı. Sakıncalı ve Ben Leman dizilerinin final yapmasının ardından Rüya Gibi'nin final yapması beklenirken Sina Koloğlu Oda TV'deki köşe yazısında yapım şirketinin açıklamasını duyurdu.

KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV

Yerli diziler için erken final kararları gelmeye devam ediyor.

NOW'da yayınlanan Sakıncalı ve Ben Leman dizileri için erken final kararı alınmışken Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi için de final ihtimali vardı. Kanallar yeni yıl öncesi tutmayan dizileri birer birer bitirirken gözler reytinglerde hala istediği oranlara ulaşamayan Rüya Gibi dizisine yönelmişti. Sina Koloğlu, Oda TV'deki köşesinde Rüya Gibi'nin final ihtimali karşısında yapım şirketinin neler söylediğini yazdı.

Sina Koloğlu'nun haberine göre Rüya Gibi'nin finali beklenmiyor.

Koloğlu köşe yazısında Rüya Gibi dizisi için 'Rüya Gibi, biraz toparlar gibi. Yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Yapım tarafı; 'Devam edecek çünkü zaten reytingler de onu gösteriyor, yayıncı kanalı zaten sonuna kadar arkasında duruyor, bütün oyuncular çok hevesli ve oynadıkları rolden, işten çok memnunlar inanılmaz birbirine bağlı, birbirini seven, çok pozitif bir ekip' dedi' yazdı.

2
2
1
1
0
0
0
