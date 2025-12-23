Final Yapması Bekleniyordu: Rüya Gibi Dizisinin Yapımcısından Final Açıklaması
Yerli diziler için erken final kararları gelmeye devam ediyor.
Sina Koloğlu'nun haberine göre Rüya Gibi'nin finali beklenmiyor.
