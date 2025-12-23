Erken Final Yapıyor: Burçin Terzioğlu'ndan Ben Leman'a Veda Paylaşımı

Bu hikâye;

Doğruyu bilen kadınların ve kadına saygı duyan, alan açan erkeklerin azmiyle başladı. Sesi yükseltmeden, kelimeleri kirletmeden… Yazmaya, çekmeye ve hayata geçirmeye cesaret edenlerin inadıyla yürüdü. “Ben Leman”, gücünü şiddetten değil, varlıktan aldı. Acıyı süsleyerek anlatmadı. Kadın gücünü bağırarak değil; durarak, bakarak, susarak gösterdi. Her birimiyle aile olmayı başaran, yarının belirsizliğini cebinde taşısa da yine de sete gülerek gelen insanların emeği var bu dizide.

Ve bizi yalnız bırakmayan izleyiciler… Bu hikâyeyi kalbinde taşıyanlar. Yanımda duran arkadaşlarım. Biz bir final yapıyoruz. Ama bazı hikâyeler bitmez. İz olur, duruş olur, hatırlanır.

Hoşça kal Leman.