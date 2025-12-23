Erken Final Yapıyor: Burçin Terzioğlu'ndan Ben Leman'a Veda Paylaşımı
NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. Ben Leman yeni bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken dizinin başrolü Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.
NOW'ın yeni sezon için en sevilen dizilerinden Ben Leman, erken final haberiyle sevenlerini epey üzdü.
İşte Burçin Terzioğlu'nun erken final kararı alınan Ben Leman dizisine duygusal vedası:
Son çırpınışlar bunlar. Artık insanlar bir akşamını 40 dakikada anlatılabilecek dizi ile doldurmak istemiyor.
Birbirinin kocasiyla yatan, iki bölümde bir cinayet islenen, sürekli gergin entrika dizilerinin yerine dostluk, dayanisma temali eski mahalle dizilerine dönü... Devamını Gör
Sonradan başka platform da izliyordum. Ama çok uzun. Yabancı dizi film izleyen benim gibi izleyici ya sara sara yada bir yerden sonra sıkılıp konudan koparak... Devamını Gör