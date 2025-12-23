onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Erken Final Yapıyor: Burçin Terzioğlu'ndan Ben Leman'a Veda Paylaşımı

Erken Final Yapıyor: Burçin Terzioğlu'ndan Ben Leman'a Veda Paylaşımı

yerli dizi Burçin Terzioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 14:00

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. Ben Leman yeni bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken dizinin başrolü Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın yeni sezon için en sevilen dizilerinden Ben Leman, erken final haberiyle sevenlerini epey üzdü.

NOW'ın yeni sezon için en sevilen dizilerinden Ben Leman, erken final haberiyle sevenlerini epey üzdü.

Burçin Terzioğlu'nun başrolde yer aldığı Ben Leman, kısa sürede geniş bir fan kitlesi edinmişti. Sosyal medyada yoğun bir kitlesi bulunmasına rağmen reytinglerde istediği oranları bir türlü elde edemeyen Ben Leman için NOW, erken final kararı aldı. Ben Leman dizisi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanırken Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İşte Burçin Terzioğlu'nun erken final kararı alınan Ben Leman dizisine duygusal vedası:

İşte Burçin Terzioğlu'nun erken final kararı alınan Ben Leman dizisine duygusal vedası:

Bu hikâye;

Doğruyu bilen kadınların ve kadına saygı duyan, alan açan erkeklerin azmiyle başladı. Sesi yükseltmeden, kelimeleri kirletmeden… Yazmaya, çekmeye ve hayata geçirmeye cesaret edenlerin inadıyla yürüdü. “Ben Leman”, gücünü şiddetten değil, varlıktan aldı. Acıyı süsleyerek anlatmadı. Kadın gücünü bağırarak değil; durarak, bakarak, susarak gösterdi. Her birimiyle aile olmayı başaran, yarının belirsizliğini cebinde taşısa da yine de sete gülerek gelen insanların emeği var bu dizide.

Ve bizi yalnız bırakmayan izleyiciler… Bu hikâyeyi kalbinde taşıyanlar. Yanımda duran arkadaşlarım. Biz bir final yapıyoruz. Ama bazı hikâyeler bitmez. İz olur, duruş olur, hatırlanır.

Hoşça kal Leman.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ilhan

Son çırpınışlar bunlar. Artık insanlar bir akşamını 40 dakikada anlatılabilecek dizi ile doldurmak istemiyor.

Esma Celik

Birbirinin kocasiyla yatan, iki bölümde bir cinayet islenen, sürekli gergin entrika dizilerinin yerine dostluk, dayanisma temali eski mahalle dizilerine dönü... Devamını Gör

moonlightnewgame

Sonradan başka platform da izliyordum. Ama çok uzun. Yabancı dizi film izleyen benim gibi izleyici ya sara sara yada bir yerden sonra sıkılıp konudan koparak... Devamını Gör