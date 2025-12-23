onedio
TYT Çalışma Kitabındaki Uzak Şehir Detayı Gündem Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 12:23

Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir, TYT çalışma kitabındaki bir soruya konu oldu. Tarih sorusundaki şıklar Alya, Cihan, Demir, Zerrin ve Nare olarak yazılınca ders çalışan TikTok kullanıcısı bunu paylaşmadan edemedi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elzemsizim/ph...
Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

2 sezondur haftalık reyting sıralamasında zirveden inmeyen Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi olmayı sürdürüyor. Sosyal medyada da sık sık gündem olan Uzak Şehir, bu defa TYT çalışma kitabında cevap şıkkı olarak karşımıza çıktı.

@elzemsizim adlı TikTok kullanıcısı, TYT çalışma kitabındaki Uzak Şehir detayını paylaştı.

TYT Tarih sorusu çözen bir TikTok kullanıcısı, şıklardaki Alya, Cihan, Demir, Zerrin ve Nare şıklarını görünce soruyu 'Yazar Uzak Şehir fanı galiba' yazarak paylaştı. O paylaşım TikTok'ta gündem oldu.

