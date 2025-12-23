TYT Çalışma Kitabındaki Uzak Şehir Detayı Gündem Oldu
Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir, TYT çalışma kitabındaki bir soruya konu oldu. Tarih sorusundaki şıklar Alya, Cihan, Demir, Zerrin ve Nare olarak yazılınca ders çalışan TikTok kullanıcısı bunu paylaşmadan edemedi.
Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırmaya devam ediyor.
@elzemsizim adlı TikTok kullanıcısı, TYT çalışma kitabındaki Uzak Şehir detayını paylaştı.
