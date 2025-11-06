Sabancı'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yönetim Şekli Sil Baştan Değişiyor

Yeni yapılanmada Burak Orhun, Gökhan Eyigün ve Hakan Binbaşgil, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak görevlerini sürdürecek. Çimsa CEO’su Umut Zenar, Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı İklim Teknolojileri CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı olarak atandı. Bu yöneticiler mevcut CEO görevlerine de devam edecek. Holding, bu yapıyla hem icra ile saha arasındaki bağı güçlendirmeyi hem de portföy yönetiminde çevikliği artırmayı hedefliyor.