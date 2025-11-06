onedio
Sabancı'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yönetim Şekli Sil Baştan Değişiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
06.11.2025 - 22:22

Sabancı Holding, 1 Ocak’tan itibaren üst yönetim yapısını portföy odaklı bir yönetişim modeliyle yeniden şekillendireceğini duyurdu. Yeni yapılanmada “Sektörel Grup Başkanlıkları” güncellenirken, “Stratejik Yatırımlar Başkanlıkları” ile “Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanlıkları” kurulacak. CEO Kıvanç Zaimler, düzenlemenin yatırımların daha verimli yönetilmesini ve dönüşüm projelerinin disiplinli, hızlı biçimde uygulanmasını hedeflediğini belirtti.

100. yılda yeni yönetim şekli...

2025’te 100. yılını kutlayan Sabancı Holding, yeni bir yönetim modeline geçiyor. Şirket, orta vadeli hedefleri doğrultusunda sektör bazlı yapısını portföy yaklaşımına dönüştürme kararı aldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni modelle, üst yönetim portföy odaklı bir yönetişim mimarisiyle yeniden yapılandırılacak. Tüm grup şirketlerinin kendi alanlarında en yüksek potansiyele ulaşması hedeflenirken; performans, sermaye tahsisi ve dönüşüm süreçleri bütüncül biçimde yönetilecek. Bu kapsamda mevcut “Sektörel Grup Başkanlıkları” yeniden düzenlenecek, ayrıca “Stratejik Yatırımlar Başkanlıkları” ve “Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanlıkları” kurulacak.

İcra ve saha yakınlığı hedefleniyor. CEO'lar görevlerine devam ederken farklı alanlara başkanlık yapacak.

Yeni yapılanmada Burak Orhun, Gökhan Eyigün ve Hakan Binbaşgil, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak görevlerini sürdürecek. Çimsa CEO’su Umut Zenar, Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı İklim Teknolojileri CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı olarak atandı. Bu yöneticiler mevcut CEO görevlerine de devam edecek. Holding, bu yapıyla hem icra ile saha arasındaki bağı güçlendirmeyi hem de portföy yönetiminde çevikliği artırmayı hedefliyor.

