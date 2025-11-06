Sabancı'da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yönetim Şekli Sil Baştan Değişiyor
Sabancı Holding, 1 Ocak’tan itibaren üst yönetim yapısını portföy odaklı bir yönetişim modeliyle yeniden şekillendireceğini duyurdu. Yeni yapılanmada “Sektörel Grup Başkanlıkları” güncellenirken, “Stratejik Yatırımlar Başkanlıkları” ile “Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanlıkları” kurulacak. CEO Kıvanç Zaimler, düzenlemenin yatırımların daha verimli yönetilmesini ve dönüşüm projelerinin disiplinli, hızlı biçimde uygulanmasını hedeflediğini belirtti.
100. yılda yeni yönetim şekli...
İcra ve saha yakınlığı hedefleniyor. CEO'lar görevlerine devam ederken farklı alanlara başkanlık yapacak.
