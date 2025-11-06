33 Yıllık Ünlü Havayolu Şirketi Onur Air Resmen İflas Etti
Bir süredir devam eden konkordato, işten çıkarma ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. 1992 yılında kurulan ve Türkiye'deki sivil havacılıkta önemli bir yer edinen Onur Air resmi olarak iflas etti. 2020 yılından beri personel maaşlarını ödemekte güçlük çeken firma uzun süredir uçuş yapamıyordu. Onur Air hakkında 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından “iflas” kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkeme iflas kararının yanında inceleme de başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın