33 Yıllık Ünlü Havayolu Şirketi Onur Air Resmen İflas Etti

Oğuzhan Kaya
06.11.2025 - 15:37

Bir süredir devam eden konkordato, işten çıkarma ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. 1992 yılında kurulan ve Türkiye'deki sivil havacılıkta önemli bir yer edinen Onur Air resmi olarak iflas etti. 2020 yılından beri personel maaşlarını ödemekte güçlük çeken firma uzun süredir uçuş yapamıyordu. Onur Air hakkında 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından “iflas” kararı verildi.

Mahkeme iflas kararının yanında inceleme de başlattı.

Şirketin son 5 yıla ait tüm finansal işlemlerin incelenmesi kararı da verildi. İflas iradesinin görevlendirildiği şirket hakkında tüm taşınmazlara şerh kondu ve şirket içi krizin başladığı 2020'den itibaren devredilen taşınmazlar tek tek incelenecek.

2020 yılında maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmıştı.

2022 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Onur Air’in faaliyet lisansını askıya aldı. Bu yüzden uzun süredir uçuş faaliyetleri yapılamıyordu.

2024’te ise şirketin yaklaşık 1800 personelinin maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı. 2003 yılında iç hatlarda uçuşlara başlayan ilk özel havayolu şirketi olan Onur Air iflasına kadar yaklaşık 90 milyon yolcu taşıdı. Düşük maliyetli uçuş politikasıyla öne çıkan firma 29 uçaklık bir filoya ulaşmıştı. Bu iflasın Türk havacılığında bir dönemin sonu olduğu da belirtildi.

