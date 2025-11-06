Motorine Dev Zam Geliyor: Litresi 57 Lirayı Aşacak

Brent petrolde hareketlilik sürerek akaryakıt fiyatları da bu hareketlilikten nasibini aldı. Milyonlarca araç sahibi için kötü haber geldi. Geçen haftalarda 3 TL zam yapılan motorine yine rekor bir zam geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL’lik zam yapılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar?

Yeni zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 57 liranın üzerine çıkacak. Ankara ve İzmir’de ise 58 TL’yi aşacak