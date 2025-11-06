onedio
Motorine Dev Zam Geliyor: Litresi 57 Lirayı Aşacak

Dilara Şimşek
06.11.2025 - 15:12

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı motorin fiyatlarına dev zam geliyor. 2,07 TL zam yapılması beklenirken megakent İstanbul’da motorinin fiyatı 57 TL’ye çıkacak.

Motorine zam geliyor.

Brent petrolde hareketlilik sürerek akaryakıt fiyatları da bu hareketlilikten nasibini aldı. Milyonlarca araç sahibi için kötü haber geldi. Geçen haftalarda 3 TL zam yapılan motorine yine rekor bir zam geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL’lik zam yapılacak. 

İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı ne kadar?

Yeni zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 57 liranın üzerine çıkacak. Ankara ve İzmir’de ise 58 TL’yi aşacak

