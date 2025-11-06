onedio
Onur Air Kimin? Onur Air Neden İflas Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 15:39

Bir dönemin en bilinen havayolu markalarından Onur Air, uzun süredir yaşadığı mali krizlerin ardından 5 Kasım 2025’te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla iflas etti. Şirketin çöküşü, hem çalışanları hem de sektörü derinden etkiledi. Uçuşlarını yıllar önce durduran firma, artık resmen tasfiye sürecine girdi. 

Peki Onur Air neden iflas etti ve şirketin sahibi kimdi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Onur Air Kimin? Onur Air’in Sahibi Kim?

Onur Air Taşımacılık A.Ş., 1992 yılında tamamen yerli sermayeyle kurulan özel bir Türk havayolu şirketiydi. Şirketin kurucuları ve hissedarları, Türkiye’nin özel sektör girişimcilerinden oluşuyordu. Kurulduğu dönemde uygun fiyatlı bilet politikasıyla geniş bir yolcu kitlesine ulaşan Onur Air, yıllarca iç hatlarda ve uluslararası uçuşlarda faaliyet gösterdi.

Kamuya açık bilgilere göre Onur Air’in hisseleri yerli yatırımcılara aitti ve şirketin merkezi Türkiye’de bulunuyordu. Yani Onur Air, herhangi bir yabancı ortaklık olmadan, tamamen Türk girişimciler tarafından yönetilen bir özel havayolu firmasıydı.

Onur Air Neden İflas Etti?

Onur Air’in çöküşü aslında uzun süredir sinyallerini veriyordu. 2020 yılından itibaren başlayan mali düzensizlikler, çalışan maaşlarının ödenmemesi ve uçuşların durması şirketi zor durumda bıraktı. 14 Ekim 2024’e gelindiğinde ise 1800 çalışanın maaş ve tazminatlarının ödenmemesi, krizi geri dönülmez bir hale getirdi.

Şirket yönetimi, bu süreçte yeni yatırımcılarla masaya oturmaya çalışsa da hiçbir girişim sonuç vermedi. 10 Nisan 2023 tarihinde tüm personel, 'işçi tarafından zorunlu fesih' kapsamında işten çıkarıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Onur Air hakkında iflas süreci resmen başladı. Karara göre, şirketin tüm taşınmazlarına iflas şerhi konuldu ve son beş yıldaki mali işlemleri incelemeye alındı. Ayrıca borçların tasfiyesi ve alacaklıların korunması için bir iflas idaresi görevlendirildi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
