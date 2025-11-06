Onur Air Kimin? Onur Air Neden İflas Etti?

Bir dönemin en bilinen havayolu markalarından Onur Air, uzun süredir yaşadığı mali krizlerin ardından 5 Kasım 2025’te Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla iflas etti. Şirketin çöküşü, hem çalışanları hem de sektörü derinden etkiledi. Uçuşlarını yıllar önce durduran firma, artık resmen tasfiye sürecine girdi.

Peki Onur Air neden iflas etti ve şirketin sahibi kimdi? İşte merak edilen tüm detaylar...