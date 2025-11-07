onedio
Türkiye’nin İlaç Devi FarmaVip Konkordatodan Çıkamadı ve Mahkeme Kararıyla Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 12:26

Daha önce konkordato başvurusunda bulunan Türkiye’nin en büyük ilaç üreticisi firmalarından Bursa merkezli FarmaVip, ekonomik zorlukları aşamayarak resmen iflas etti.

İflas eden firmalara ilaç sektörünün öncüsü de eklendi.

Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordatodan çıkamayarak resmen iflas etti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.

Mahkeme kararında konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiğine yer verildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Türkiye’nin en büyük ilaç üretim firmalarından biriydi!

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

