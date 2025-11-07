onedio
article/share
Türkiye Genelindeki Birçok Hız Tabelası Söküldü: Trafik Cezaları İptal mi Edilecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 11:57

Geçtiğimiz aylarda uzun süre gündem olan ve vatandaş tarafından 'tuzak' olarak adlandırılan birçok hız tabelası son alınan kararla söküldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını açıkladı. Hız tabelalarının yanında 992 yaya geçidi de tamamen kaldırıldı. Şimdi ise trafik tabelalarının kaldırılmasının öncesinde kesilen trafik cezalarının ise ne olacağı yeniden gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şunları söyledi: 'Birinci öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos tarihinde tamamladık ve 992 adet yaya geçidini tamamen kaldırdık. Ayrıca 392 adet meskun mahali daraltırken 842'sini ise kaldırdık. Hız levhalarını 348 adet kurpta ve 928 adet kavşakta kaldırdık. 427 adet kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 adet bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. Bin 58 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258' hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık.'

Tepkiler sonrasında kaldırılan tabelalar öncesinde kesilen trafik cezaları iptal olacak mı?

Bakan Uraloğlu, 1 Eylül tarihi itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını da belirtti. Öte yandan levhalar nedeniyle ceza kesilen pek çok vatandaşın cezalarına ne olacağıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
