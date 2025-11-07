Türkiye Genelindeki Birçok Hız Tabelası Söküldü: Trafik Cezaları İptal mi Edilecek?
Geçtiğimiz aylarda uzun süre gündem olan ve vatandaş tarafından 'tuzak' olarak adlandırılan birçok hız tabelası son alınan kararla söküldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını açıkladı. Hız tabelalarının yanında 992 yaya geçidi de tamamen kaldırıldı. Şimdi ise trafik tabelalarının kaldırılmasının öncesinde kesilen trafik cezalarının ise ne olacağı yeniden gündeme geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında 32 bin 845 levhayı kaldırdıklarını açıkladı.
Tepkiler sonrasında kaldırılan tabelalar öncesinde kesilen trafik cezaları iptal olacak mı?
