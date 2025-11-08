onedio
Gizemli Kutuların Satışı Durduruldu: Bakanlık Duyurdu

Gizemli Kutuların Satışı Durduruldu: Bakanlık Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2025 - 12:02

Ticaret Bakanlığı, ‘gizemli kutuların’ satışını durdurdu. İçeriğinde ne olduğu ancak siparişin kişiye ulaşmasıyla belli olan gizemli kutuların tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gizemli kutuların satışı durduruldu.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gizemli kutuların satışı durduruldu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında içerisinde ne olduğu belirsiz ‘gizemli kutuların’ satışının durdurulmasına karar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘gizemli kutu’nun tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle 'gizemli kutu' ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.

"9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi."

"9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi."

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir.'

