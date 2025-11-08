Gizemli Kutuların Satışı Durduruldu: Bakanlık Duyurdu
Ticaret Bakanlığı, ‘gizemli kutuların’ satışını durdurdu. İçeriğinde ne olduğu ancak siparişin kişiye ulaşmasıyla belli olan gizemli kutuların tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gizemli kutuların satışı durduruldu.
"9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi."
