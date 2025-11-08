Gizemli Kutuların Satışı Durduruldu: Bakanlık Duyurdu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında içerisinde ne olduğu belirsiz ‘gizemli kutuların’ satışının durdurulmasına karar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘gizemli kutu’nun tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle 'gizemli kutu' ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.