Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 15 Ay İçin Ekstra 36.5 Milyon Liralık Fatura
Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’ya geçen Jose Mourinho’nun Türkiye serüveni sessiz sona ermedi. Görkemli bir imza töreniyle İstanbul’a gelen Portekizli teknik adam, 15 ay boyunca Boğaz kıyısındaki lüks süitte konakladı ve kulübe 36,5 milyon TL’lik otel faturası bıraktığı ortaya çıktı. Tartışmaların yanı sıra bu yüksek maliyet de gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 aylık görev süresinde otelde kalmayı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 ayın faturası 36.5 milyon TL...
Mourinho artık pahalı bir hatıra...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın