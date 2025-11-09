Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 15 Ay İçin Ekstra 36.5 Milyon Liralık Fatura

Fenerbahçe serüveni sona ermiş olsa da Jose Mourinho’nun Türkiye macerası hâlâ gündemde. Sezon başında Benfica’ya geçen Portekizli teknik adamın İstanbul’daki 15 aylık konaklama hikâyesi dikkat çekti.

İmza töreninde statları dolduran binlerce taraftarın alkışları eşliğinde Türkiye’ye gelen Mourinho, kısa sürede ülkenin en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi. Saha kenarında hırçın, basın karşısında meydan okuyan tavırları ve her demeciyle gündem belirlemesiyle “Special One”, futboldan çok yaşam tarzıyla manşetlere taşındı. Ancak perde arkasında daha ilginç bir detay vardı: Mourinho, İstanbul’da evi yerine Boğaz kıyısındaki lüks bir oteli tercih etti.