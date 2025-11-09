onedio
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 15 Ay İçin Ekstra 36.5 Milyon Liralık Fatura

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 21:01

Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’ya geçen Jose Mourinho’nun Türkiye serüveni sessiz sona ermedi. Görkemli bir imza töreniyle İstanbul’a gelen Portekizli teknik adam, 15 ay boyunca Boğaz kıyısındaki lüks süitte konakladı ve kulübe 36,5 milyon TL’lik otel faturası bıraktığı ortaya çıktı. Tartışmaların yanı sıra bu yüksek maliyet de gündeme geldi.

15 aylık görev süresinde otelde kalmayı tercih etti.

Fenerbahçe serüveni sona ermiş olsa da Jose Mourinho’nun Türkiye macerası hâlâ gündemde. Sezon başında Benfica’ya geçen Portekizli teknik adamın İstanbul’daki 15 aylık konaklama hikâyesi dikkat çekti.

İmza töreninde statları dolduran binlerce taraftarın alkışları eşliğinde Türkiye’ye gelen Mourinho, kısa sürede ülkenin en çok konuşulan figürlerinden biri haline geldi. Saha kenarında hırçın, basın karşısında meydan okuyan tavırları ve her demeciyle gündem belirlemesiyle “Special One”, futboldan çok yaşam tarzıyla manşetlere taşındı. Ancak perde arkasında daha ilginç bir detay vardı: Mourinho, İstanbul’da evi yerine Boğaz kıyısındaki lüks bir oteli tercih etti.

15 ayın faturası 36.5 milyon TL...

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’da Four Seasons Hotel’in en lüks süitinde konakladı. 15 ay boyunca aynı odada kalan Mourinho’nun otelden ayrılırken Fenerbahçe’ye bıraktığı toplam fatura 36,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu yüksek meblağ, taraftarlar arasında “Keşke birkaç transfer yapsaydık” yorumlarına yol açarken, sadece konaklama gideri olan bu tutar, “Mourinho devrinin lüks bilançosu” olarak değerlendirildi.

Mourinho artık pahalı bir hatıra...

Geçen sezon sonunda Benfica ile anlaşan Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılırken tazminat pazarlıklarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ayrılık, basın toplantısı veya veda mesajı olmadan sessizce gerçekleşti. Arkasında hem saha sonuçları hem de milyonluk faturalar kaldı.

Portekizli teknik adam, Türkiye serüvenini pahalı bir hatıra olarak tarihe kazıdı.

