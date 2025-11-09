Dünya Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nu Düşüren Bulega, MotoGP İlk Sprint Yarışında Düşerek Elendi
Geçtiğimiz ay İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda skandal denebilecek bir olay yaşanmıştı. Yarıştan önce 'Şampiyon olmak istiyorum' diyen başarılı sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu rakibinin etik dışı hareketine maruz kalmıştı. İtalyan sporcu Nicolo Bulega, Toprak'a bilerek çarparak düşürmüş, Toprak yarış dışı kalmıştı.
Nicolo Bulega, MotoGP ilk sprint yarışında düşerek elendi. Elbette herkesin aklına Toprak Razgatlıoğlu geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
"İlahi adalet"
