onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Dünya Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nu Düşüren Bulega, MotoGP İlk Sprint Yarışında Düşerek Elendi

Dünya Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nu Düşüren Bulega, MotoGP İlk Sprint Yarışında Düşerek Elendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 14:15

Geçtiğimiz ay İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda skandal denebilecek bir olay yaşanmıştı.  Yarıştan önce 'Şampiyon olmak istiyorum' diyen başarılı sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu rakibinin etik dışı hareketine maruz kalmıştı. İtalyan sporcu Nicolo Bulega, Toprak'a bilerek çarparak düşürmüş, Toprak yarış dışı kalmıştı. 

Nicolo Bulega, MotoGP ilk sprint yarışında düşerek elendi. Elbette herkesin aklına Toprak Razgatlıoğlu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İlahi adalet"

"İlahi adalet"

Yaşanan olayın ardından pek çok kişi Bulega'ya ToprakRazgatlıoğlu'nu hatırlatırken ilahi adalet yorumları da geldi. 

Bulega yarışın ardından bunu bilerek yapmadığını söylesede de seyircilerin yuhalamalarından kaçamamıştı. Yarışı Bulega kazansa da şampiyonanın galibi Toprak Razgatlıoğlu olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Olayın detaylarını burada anlatmıştık;

Bunlar da ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın