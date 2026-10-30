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Şamil Tayyar'dan Valiler Kararnamesi İddiası, Bazı Valilerin Fona Bulaştığını Öne Sürdü

Şamil Tayyar'dan Valiler Kararnamesi İddiası, Bazı Valilerin Fona Bulaştığını Öne Sürdü

Şamil Tayyar
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 19:03
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından valiler kararnamesinin yayımlanmak üzere olduğunu öne sürdü. Tayyar, bazı valilerin fonla bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine kararnamenin kapsamının genişletildiğini iddia etti. Tayyar bir gün önce de Muğla Valisi İdris Akbıyık hakkında iddialarda bulunmuştu.

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“Valiler kararnamesinin eli kulağında.”

“Valiler kararnamesinin eli kulağında.”

Kararnamenin daha önce yayımlanmasının beklendiğini belirten Tayyar, fon soruşturması nedeniyle kapsamının genişletildiğini ve son aşamaya gelindiğini öne sürdü. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Duydum ki valiler kararnamesinin eli kulağında. Son şekli veriliyor. Aslında daha önce yayınlanması bekleniyordu. Bazı valilerin fona bulaştığı tespit edilince kapsam genişletilmiş. Sanırım, çok gecikmeden kararname yayınlanacak.'

Tayyar'a göre Erdoğan kararlı.

Tayyar'a göre Erdoğan kararlı.

Tayyar, paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca valilerin değil, fonla bağlantılı bürokratların da görevden alınması konusunda kararlı olduğunu ileri sürdü. Açıklamasının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın sadece valiler değil fonla ilişkili bürokratların görevden alınması konusunda kararlı olduğunu duyuyorum. Bu kararlılık, mağduriyetlerin giderilmesi kadar önemli.'

Muğla Valisi hakkında da iddialarda bulunmuştu.

Muğla Valisi hakkında da iddialarda bulunmuştu.

Tayyar bir gün önce yaptığı açıklamada Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın fon vurgunuyla ilgili iddialarda adının geçtiğini öne sürmüştü. Akbıyık'ın 20 milyon lirayla yatırım yaptığı fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Tayyar, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA yöneticisi Emre Tezmen'le yakın ilişkileri olduğunun konuşulduğunu da ifade etmişti. Tayyar, Akbıyık'ın bu iddialar hatırlatıldığında 'Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım' şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü ve buna şu ifadelerle tepki gösterdi:

'Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla'daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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