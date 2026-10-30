Şamil Tayyar'dan Valiler Kararnamesi İddiası, Bazı Valilerin Fona Bulaştığını Öne Sürdü
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından valiler kararnamesinin yayımlanmak üzere olduğunu öne sürdü. Tayyar, bazı valilerin fonla bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine kararnamenin kapsamının genişletildiğini iddia etti. Tayyar bir gün önce de Muğla Valisi İdris Akbıyık hakkında iddialarda bulunmuştu.
“Valiler kararnamesinin eli kulağında.”
Tayyar'a göre Erdoğan kararlı.
Muğla Valisi hakkında da iddialarda bulunmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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