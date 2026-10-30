Şamil Tayyar'dan Valiler Kararnamesi İddiası, Bazı Valilerin Fona Bulaştığını Öne Sürdü

Tayyar bir gün önce yaptığı açıklamada Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın fon vurgunuyla ilgili iddialarda adının geçtiğini öne sürmüştü. Akbıyık'ın 20 milyon lirayla yatırım yaptığı fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Tayyar, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA yöneticisi Emre Tezmen'le yakın ilişkileri olduğunun konuşulduğunu da ifade etmişti. Tayyar, Akbıyık'ın bu iddialar hatırlatıldığında 'Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım' şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü ve buna şu ifadelerle tepki gösterdi:

'Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey. Cumhurbaşkanımızın Muğla'daki 'uç beyi' milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi 'özel hayat' olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın'