Tahliye Sonrası Polat Ailesine Mikrofon Uzatan Gazetecilerin 'Soramadığı' Sorular Tepki Çekti

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gündeminde Dilan ve Engin Polat çiftinin peş peşe tahliye edilmesi var. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından yargılanan Polat ailesinin tahliyesi pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Elbette akıllarda pek çok soru işareti de kaldı.
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Tahliye sonrası Polat ailesine mikrofon uzatan muhabirlerden bu soru işaretlerine yönelik sorular sormaları beklenirken gelen sorular izleyicileri şaşırttı.
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O sorular, özellikle sosyal medyada tepki çekti.
İşte o anlar;
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