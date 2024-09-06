Tahliye Sonrası Polat Ailesine Mikrofon Uzatan Gazetecilerin 'Soramadığı' Sorular Tepki Çekti

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gündeminde Dilan ve Engin Polat çiftinin peş peşe tahliye edilmesi var. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından yargılanan Polat ailesinin tahliyesi pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Elbette akıllarda pek çok soru işareti de kaldı.