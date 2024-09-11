YouTube'da En Çok İzlenen Gazeteciler Belli Oldu: İlk 10'da Dikkat Çekici İsimler!

YouTube'da en çok aboneye sahip ve en yüksek reytingli gazeteciler belli oldu. En yüksek aboneli ve en çok izlenen gazeteci Cüneyt Özdemir olurken, takip eden isim ise Armağan Çağlayan. En yüksek aboneli gazeteciler listesinin ilk 10'unda sadece iki kadın gazeteci yer alırken, Nevşin Mengü görece düşük abone sayısına rağmen oldukça yüksek bir izlenmeye sahip.

**Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/youtubeda-reytingi-en-yuksek-gazeteci-kim/**