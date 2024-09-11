YouTube'da En Çok İzlenen Gazeteciler Belli Oldu: İlk 10'da Dikkat Çekici İsimler!
YouTube'da En Çok İzlenen Gazeteciler Belli Oldu: İlk 10'da Dikkat Çekici İsimler!
YouTube'da en çok aboneye sahip ve en yüksek reytingli gazeteciler belli oldu. En yüksek aboneli ve en çok izlenen gazeteci Cüneyt Özdemir olurken, takip eden isim ise Armağan Çağlayan. En yüksek aboneli gazeteciler listesinin ilk 10'unda sadece iki kadın gazeteci yer alırken, Nevşin Mengü görece düşük abone sayısına rağmen oldukça yüksek bir izlenmeye sahip.
**Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/youtubeda-reytingi-en-yuksek-gazeteci-kim/**
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Medya Takip Merkezi, Marketing Türkiye için oldukça kapsamlı bir “YouTube Gazetecileri” analizi gerçekleştirdi. Analize göre YouTube'da 1 milyon barajını geçen 3 gazeteci bulunuyor.
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En çok abonesi olan gazetecilere bakıldığında ilk 10 sırada yalnızca 2 kadın gazetecinin yer alması ise dikkat çekici. Araştırma en çok aboneye sahip gazetecilerle birlikte en yüksek reytingli gazetecilere de yer varması bakımında oldukça dikkat çekici.
Cüneyt Özdemir 1 milyon 600 bini aşan abone sayısıyla en çok aboneye sahip gazeteciler listesinin ilk sırasında yer aldı.
Kanalında ağırladığı konuklara yalnızca merak ettiklerini soran Armağan Çağlayan ise 1 milyon 380 bin aboneyle listede ikinci sırada bulunuyor.
Televizyon ekranlarından YouTube'a geçtikten sonra hızlı bir şekilde kanalındaki abone sayısını artıran Fatih Altaylı ise 1 milyon 150 bin aboneyle 3. sırada.
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YouTube'da en çok aboneye sahip gazeteciler 2024 👇
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