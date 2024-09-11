Konya'da 4 Çocuk Annesi Kadın Masaj Salonunda Katledildi: Uzaklaştırma Kararı da Aldırmış!

Konya'da çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen genç kadının katili ortaya çıktı. 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katilinin kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran olduğu öğrenildi.