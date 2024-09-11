Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Konya'da 4 Çocuk Annesi Kadın Masaj Salonunda Katledildi: Uzaklaştırma Kararı da Aldırmış!

Konya'da 4 Çocuk Annesi Kadın Masaj Salonunda Katledildi: Uzaklaştırma Kararı da Aldırmış!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 15:24

Konya'da çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen genç kadının katili ortaya çıktı. 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katilinin kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran olduğu öğrenildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yürek yakan olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşandı. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üzerinde olduğunu gördü.

Yürek yakan olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşandı. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üzerinde olduğunu gördü.

Telaşla içeri giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı kanlar içinde yerde yattığını fark etti. İş yeri sahibi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Telaşla içeri giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı kanlar içinde yerde yattığını fark etti. İş yeri sahibi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kısa zamanda katili buldu. Arslan'ın, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından katledildiği belirlendi.

Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kısa zamanda katili buldu. Arslan'ın, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından katledildiği belirlendi.

Ekipler, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığını tespit etti.

Ekipler, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığını tespit etti.

Elif Ceren Arslan'ın öldürüldüğü masaj salonu önünden görüntüler ve sosyal medya paylaşımları 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
9
4
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın