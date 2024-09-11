Konya'da 4 Çocuk Annesi Kadın Masaj Salonunda Katledildi: Uzaklaştırma Kararı da Aldırmış!
Konya'da 4 Çocuk Annesi Kadın Masaj Salonunda Katledildi: Uzaklaştırma Kararı da Aldırmış!
Konya'da çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen genç kadının katili ortaya çıktı. 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katilinin kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran olduğu öğrenildi.
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Yürek yakan olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşandı. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üzerinde olduğunu gördü.
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Telaşla içeri giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı kanlar içinde yerde yattığını fark etti. İş yeri sahibi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kısa zamanda katili buldu. Arslan'ın, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından katledildiği belirlendi.
Ekipler, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığını tespit etti.
Elif Ceren Arslan'ın öldürüldüğü masaj salonu önünden görüntüler ve sosyal medya paylaşımları 👇
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