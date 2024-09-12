Katledilen Narin’in Abisi Baran Güran Amcaya Sahip Çıktı: "Benim Babam Gibidir"

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın gözaltında olmayan tek abisi Baran Güran, tutuklanan amca Salim Güran’a sahip çıktı. Salim Güran ile annesi hakkında çıkan “ilişki” iddiasına tepki gösteren abi Güran, “Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti. Kimin ruhu duyacaktı. Kimse bize diyebilir miydi, Narin nerede?' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet