Fatih Altaylı Sordu: "Hulusi Akar Bu Köy İçin Ne Düşünüyor Acaba?"
Fatih Altaylı Sordu: "Hulusi Akar Bu Köy İçin Ne Düşünüyor Acaba?"
Genelkurmay Eski Başkanı Hulusi Akar’ın, “Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu vermektir” sözleri çok tartışılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın yaşadığı köyün oy dağılımını paylaşarak Hulusi Akar’a seslendi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra çoğu aile üyesi toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı.
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Minik Narin’in cesedini tutuklu amca Salim Güran’ın emriyle dereye attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise tutuklanmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında çok tartışılan açıklamalarda bulunan Genelkurmay Eski Başkanı Hulusi Akar’a Narin’in köyünü hatırlattı.
“Acaba “Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu vermektir” buyuran eski Diyanet İşleri Başkanı, pardon ne Diyanet’i, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bu köyde olanlar için ne düşünüyor merak ederim.”
“Oldukça muhafazakâr görünen ve bir zamanlar Hizbullah ile anılan bu köyde son seçimlerde 154 oyun 100’ünü AKP, 16’sını HÜDAPAR, 3’ünü YRP, 2’sini Saadet almış. Geri kalan 32 oy ise DEM Parti’ye gitmiş.”
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“Hulusi Akar bu tabloya bakarak köyde eksik olanın “Allah korkusu” olduğunu hâlâ düşünüyor mu!”
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