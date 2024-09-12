İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın Savcılık İfadesi: "Salim Güran’ın 2 Yengesiyle İlişkisi Olduğu Konuşuluyordu"
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın Savcılık İfadesi: "Salim Güran’ın 2 Yengesiyle İlişkisi Olduğu Konuşuluyordu"
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde acımazıca katledilen Narin Güran’ın soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf ettikten sonra tutuklanan Nevzat Bahtiyar, savcılıkta verdiği ifadede tutuklu bulunan amca Salim Güran hakkında ilginç iddia ortaya attı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Kayıp olarak 19 gün aranan ve cansız bedeni geçtiğimiz günlerde bulunan Narin Güran cinayetinin soruşturması devam ediyor.
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Çoğu Narin’in akrabası olan ve gözaltında bulunan 22 kişinin bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, amca Salim Güran’ın emriyle Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, savcılık ifadesinde ilginç iddialar ortaya attı.
“Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, Narin'in babası Arif Güran'a ait evin bahçesinden bana seslendi. Onu aracımla takip ettim, evimden yaklaşık 50 metre uzaklıkta durdu. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek "Ben Arif'in kızını öldürdüm" dedi. Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi.”
“Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim.”
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“Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum.”
“Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca cesedinin terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir.”
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Okurken midem bulandı vallahi ne kadar midesiz insanlarsınız bide biraraya gelseniz haremlik selamlık oturuyorsunuz yuhhh
Zaten bu yüzden haremlik selamlık oturuyorlar
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