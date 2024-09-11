Katledilen Narin’in Ablası Tülin de Ölmüştü: Hastaneden Savcılığa Rapor Gitti

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın 2009 yılında 5 yaşındayken ölümü de savcılığın soruşturmasına girmişti. Hastaneden savcılığa gönderilen raporda, Tülin Güran’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği ve şüpheli bir durum olmadığı için otopsi yapılmadığı belirtildi.