Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Katledilen Narin’in Ablası Tülin de Ölmüştü: Hastaneden Savcılığa Rapor Gitti

Katledilen Narin’in Ablası Tülin de Ölmüştü: Hastaneden Savcılığa Rapor Gitti

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 22:42

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın 2009 yılında 5 yaşındayken ölümü de savcılığın soruşturmasına girmişti. Hastaneden savcılığa gönderilen raporda, Tülin Güran’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği ve şüpheli bir durum olmadığı için otopsi yapılmadığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmuştu.

Olayla ilgili Narin’in birçok aile üyesi gözaltına alınmış ve amca Selim Güran ile köylülerden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Olayla ilgili Narin’in birçok aile üyesi gözaltına alınmış ve amca Selim Güran ile köylülerden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Narin’in ölümünü soruşturan savcılık, 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden Narin’in ablası Tülin Güran’ın ölümünü de dosyaya dahil etmişti.

Narin’in ölümünü soruşturan savcılık, 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden Narin’in ablası Tülin Güran’ın ölümünü de dosyaya dahil etmişti.

Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin savcılığa ilettiği yazıda Tülin Güran’ın zatürre (pnömoni) sebebiyle vefat ettiği yer aldı.

Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin savcılığa ilettiği yazıda Tülin Güran’ın zatürre (pnömoni) sebebiyle vefat ettiği yer aldı.

Kaynak

Hastane, 2009 yılındaki kayıtların dijital ortamda olmaması sebebiyle hastanın bilgilerini kağıda basarak savcılığa iletti.

Hastane, 2009 yılındaki kayıtların dijital ortamda olmaması sebebiyle hastanın bilgilerini kağıda basarak savcılığa iletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tülin Güran, 2009 yılında hastaneye zatürre sebebiyle kaldırılmış ve bu sebeple hayatını kaybetmiş. Tülin Güran, tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

Tülin Güran, 2009 yılında hastaneye zatürre sebebiyle kaldırılmış ve bu sebeple hayatını kaybetmiş. Tülin Güran, tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın