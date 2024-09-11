Katledilen Narin’in Ablası Tülin de Ölmüştü: Hastaneden Savcılığa Rapor Gitti
Katledilen Narin’in Ablası Tülin de Ölmüştü: Hastaneden Savcılığa Rapor Gitti
Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın 2009 yılında 5 yaşındayken ölümü de savcılığın soruşturmasına girmişti. Hastaneden savcılığa gönderilen raporda, Tülin Güran’ın zatürre sebebiyle hayatını kaybettiği ve şüpheli bir durum olmadığı için otopsi yapılmadığı belirtildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmuştu.
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Olayla ilgili Narin’in birçok aile üyesi gözaltına alınmış ve amca Selim Güran ile köylülerden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Narin’in ölümünü soruşturan savcılık, 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden Narin’in ablası Tülin Güran’ın ölümünü de dosyaya dahil etmişti.
Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin savcılığa ilettiği yazıda Tülin Güran’ın zatürre (pnömoni) sebebiyle vefat ettiği yer aldı.
Hastane, 2009 yılındaki kayıtların dijital ortamda olmaması sebebiyle hastanın bilgilerini kağıda basarak savcılığa iletti.
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Tülin Güran, 2009 yılında hastaneye zatürre sebebiyle kaldırılmış ve bu sebeple hayatını kaybetmiş. Tülin Güran, tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.
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