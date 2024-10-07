Müge Anlı'da Eşi Hastanede Yatarken Yan Odadaki Refakatçi ile Aldatan Adam "Pes" Dedirtti!
Müge Anlı'da Eşi Hastanede Yatarken Yan Odadaki Refakatçi ile Aldatan Adam "Pes" Dedirtti!
Müge Anlı'da bugün ağzımızı açık bırakan bir olay daha yaşandı. Canlı yayına 'Bana yardım edin. Altınlarımı yattığım hastenede refakatçi olan kadınla yemiş!' diyerek eşi İbrahim'le katılan Esma Hanım'ın anlattıklarıyla bir yaşımıza daha girdik.
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62 yaşındaki Esma Hanım, 35 yıllık eşi İbrahim'in kendisini aldattığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu.
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İzmir'den gelen Esma Hanım, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi ile ilişki yaşadığını öğrendi.
Eşi İbrahim Bey ise aldattığını kabul etti ancak olay bununla kalmadı. Kendisinden 20 yaş küçük olan Selma Gündoğdu ile eşini aldatan İbrahim, karısının altınlarını ve tüm birikmişini sevgilisiyle yedi.
İki sevgili hasta kadın evde ilaç beklerken otellerde kalıp masaj salonlarında keyiflerine baktılar. İddiaları kabul eden İbrahim, dolandırıldığını farkında bile değildi çünkü yakın zamanda kadınla yeniden görüştüğünü de yayında itiraf etti.
35 yıllık eşini hastanede aldatan adam sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığı iddiası ile Müge Anlı'dan yardım istedi.
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Esma Hanım ise mağdur olduğunu söyleyerek dolandırıcı olduğunu iddia ettiği kadını stüdyoya davet etti.
İddiaların odağındaki kadın yayına bağlanmadı hatta son görüşmelerinde sevgilisi İbrahim'e "Müge'ye çıkarsan beni bir daha göremezsin." dediği ortaya çıktı.
Selma Hanım'ı tanıdığını söyleyen bir kişi yayına bağlanarak kadının evli olduğunu ve aynı şekilde kendi kocasını da dolandırdığını iddia etti.
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