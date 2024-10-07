Müge Anlı'da Eşi Hastanede Yatarken Yan Odadaki Refakatçi ile Aldatan Adam "Pes" Dedirtti!

Müge Anlı'da bugün ağzımızı açık bırakan bir olay daha yaşandı. Canlı yayına 'Bana yardım edin. Altınlarımı yattığım hastenede refakatçi olan kadınla yemiş!' diyerek eşi İbrahim'le katılan Esma Hanım'ın anlattıklarıyla bir yaşımıza daha girdik.