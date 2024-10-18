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Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Kaybolan Oğluyla Meğer Görüşüyormuş

Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Kaybolan Oğluyla Meğer Görüşüyormuş

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 19:57

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Yıllar önce oğlunu fuara bırakıp kaçan Seyfi Birbir, canlı yayında aslında oğluyla 15 yıldır görüştüğünü itiraf etti.

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atv ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz haftadan beri önemli bir olay işleniyor.

atv ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz haftadan beri önemli bir olay işleniyor.

14 yaşındayken Seyfi Birbir'le evlendirilen Hacer Hanım, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

14 yaşındayken Seyfi Birbir'le evlendirilen Hacer Hanım, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Hacer Hanım, eski eşi Seyfi'nin oğulları Serdar'ı 4 yaşındayken tanımadıkları birine verdiğini iddia etmiş ve ortalık karışmıştı.

Hacer'in "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" sorusu sonrası Seyfi'nin oğlunu öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Seyfi, oğlunu fuara bırakıp kaçtığını açıklamıştı.

Hacer'in "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" sorusu sonrası Seyfi'nin oğlunu öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Seyfi, oğlunu fuara bırakıp kaçtığını açıklamıştı.

Şüpheli söylemleriyle dikkat çeken Seyfi Birbir, bugün canlı yayında olay yaratan bir açıklamada bulundu ve oğlunu 15 yıl önce bulduğunu söyledi.

Şüpheli söylemleriyle dikkat çeken Seyfi Birbir, bugün canlı yayında olay yaratan bir açıklamada bulundu ve oğlunu 15 yıl önce bulduğunu söyledi.

"Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi."

"Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi."
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Bakalım Seyfi Birbir, pazartesi günü verdiği sözü tutup oğluyla yayına gelecek mi?

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