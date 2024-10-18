Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Kaybolan Oğluyla Meğer Görüşüyormuş
Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Kaybolan Oğluyla Meğer Görüşüyormuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz haftadan beri önemli bir olay işleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 yaşındayken Seyfi Birbir'le evlendirilen Hacer Hanım, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Hacer'in "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" sorusu sonrası Seyfi'nin oğlunu öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Seyfi, oğlunu fuara bırakıp kaçtığını açıklamıştı.
Şüpheli söylemleriyle dikkat çeken Seyfi Birbir, bugün canlı yayında olay yaratan bir açıklamada bulundu ve oğlunu 15 yıl önce bulduğunu söyledi.
"Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım Seyfi Birbir, pazartesi günü verdiği sözü tutup oğluyla yayına gelecek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın