Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Kaybolan Oğluyla Meğer Görüşüyormuş

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Yıllar önce oğlunu fuara bırakıp kaçan Seyfi Birbir, canlı yayında aslında oğluyla 15 yıldır görüştüğünü itiraf etti.