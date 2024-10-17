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"Kendini Popstar mı Sanıyorsun?" Eşini Terk Eden Erkek, Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!

"Kendini Popstar mı Sanıyorsun?" Eşini Terk Eden Erkek, Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 19:00

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı. Kayıplara karışan eşini bulmak için Anlı'ya başvuran Zeynep Hanım kısa sürede eşine kavuşsa da kocası Yakup'un söylemlerine sinirlenen Anlı canlı yayında verdi veriştirdi.

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atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı.

atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı.

Eşi Yakup Ünal'dan 1 yıldır haber alamadığı için Anlı'ya başvuran 50 yaşındaki Zeynep Hanım, 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlattı.

Eşi Yakup Ünal'dan 1 yıldır haber alamadığı için Anlı'ya başvuran 50 yaşındaki Zeynep Hanım, 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlattı.

Eşi tarafından o dönem aldatıldığını belirten Zeynep Hanım nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı:

Eşi tarafından o dönem aldatıldığını belirten Zeynep Hanım nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı:

'Eşim bir otelde aşçılık yapıyor. Eşime bir mesaj geldi. Ben de Yakup'un adına cevap verdim. Eşime söyledim. Üzerime hücum etti. Beni uyur vaziyette gördü. Biriyle mesajlaşıyordu. Ben o numarayı aradım. Bir kadın 'alo' dedi. Eşim adını Yusuf olarak söylemiş. Bana 'Yusuf Can'ın telefonu mu? Siz kim oluyorsunuz?' diye sordu. Ben 'Eşi oluyorum' dedim. Şaşırdı.' 

Zeynep Hanım'ın anlattıkları doğrultusunda harekete geçen Müge Anlı kısa sürede kaçak eş Yakup'u buldu ve karı-koca canlı yayında yüzleşti.

Zeynep Hanım'ın anlattıkları doğrultusunda harekete geçen Müge Anlı kısa sürede kaçak eş Yakup'u buldu ve karı-koca canlı yayında yüzleşti.

Yakup Bey, "Ben beynimde tümör olduğunu 7 ay önce öğrendim. Zeynep'i üzmemek için söylemedim. Ben onu rahatsız etmek istemedim. Beni rezil etmesin. Ben bir arkadaşın yanındaydım şimdi o evden çıktım başka yerde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Bey, "Ben beynimde tümör olduğunu 7 ay önce öğrendim. Zeynep'i üzmemek için söylemedim. Ben onu rahatsız etmek istemedim. Beni rezil etmesin. Ben bir arkadaşın yanındaydım şimdi o evden çıktım başka yerde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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"Zeynep benden ne istiyor? Beni rezil etmek mi istiyor? Benim sevenlerimden ne istiyor" diyen Yakup, Müge Anlı'yı resmen çileden çıkardı ve Anlı, kaçak eşten hesap sordu.

"Zeynep benden ne istiyor? Beni rezil etmek mi istiyor? Benim sevenlerimden ne istiyor" diyen Yakup, Müge Anlı'yı resmen çileden çıkardı ve Anlı, kaçak eşten hesap sordu.

Anlı, kaçak eşe "Sen kendini popstar falan mı sanıyorsun herhalde kim senin sevenin?" şeklinde cevap verdi.

Anlı, kaçak eşe "Sen kendini popstar falan mı sanıyorsun herhalde kim senin sevenin?" şeklinde cevap verdi.

'Gel buraya sorununu çözelim. Boşanmanın da kuralı var. Tedavin yoksa git çalış. Karşında bıraktığın insanların duygusu yok mu? Neden Zeynep ile evlendin? Derdin malına mülküne oturmak mıydı? Almışsın kirli çoraplarını gelmişsin bunların evinde oturmaya işin açıkçası bu… Evliyken başka kadınlarla konuşmanın adı zaten zina daha olması gerekiyor.'

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