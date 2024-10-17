"Kendini Popstar mı Sanıyorsun?" Eşini Terk Eden Erkek, Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!

'Eşim bir otelde aşçılık yapıyor. Eşime bir mesaj geldi. Ben de Yakup'un adına cevap verdim. Eşime söyledim. Üzerime hücum etti. Beni uyur vaziyette gördü. Biriyle mesajlaşıyordu. Ben o numarayı aradım. Bir kadın 'alo' dedi. Eşim adını Yusuf olarak söylemiş. Bana 'Yusuf Can'ın telefonu mu? Siz kim oluyorsunuz?' diye sordu. Ben 'Eşi oluyorum' dedim. Şaşırdı.'