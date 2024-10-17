"Kendini Popstar mı Sanıyorsun?" Eşini Terk Eden Erkek, Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
"Kendini Popstar mı Sanıyorsun?" Eşini Terk Eden Erkek, Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
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atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı.
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Eşi Yakup Ünal'dan 1 yıldır haber alamadığı için Anlı'ya başvuran 50 yaşındaki Zeynep Hanım, 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlattı.
Eşi tarafından o dönem aldatıldığını belirten Zeynep Hanım nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı:
Zeynep Hanım'ın anlattıkları doğrultusunda harekete geçen Müge Anlı kısa sürede kaçak eş Yakup'u buldu ve karı-koca canlı yayında yüzleşti.
Yakup Bey, "Ben beynimde tümör olduğunu 7 ay önce öğrendim. Zeynep'i üzmemek için söylemedim. Ben onu rahatsız etmek istemedim. Beni rezil etmesin. Ben bir arkadaşın yanındaydım şimdi o evden çıktım başka yerde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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"Zeynep benden ne istiyor? Beni rezil etmek mi istiyor? Benim sevenlerimden ne istiyor" diyen Yakup, Müge Anlı'yı resmen çileden çıkardı ve Anlı, kaçak eşten hesap sordu.
Anlı, kaçak eşe "Sen kendini popstar falan mı sanıyorsun herhalde kim senin sevenin?" şeklinde cevap verdi.
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