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Kocasının Gece Yatmadan Makyaj Yapmasını İstediğini Söyleyince Yorumcu Çıldırdı

Kocasının Gece Yatmadan Makyaj Yapmasını İstediğini Söyleyince Yorumcu Çıldırdı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 17:42

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan uzman psikolog, kendisine gelen bir soru hakkında yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

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Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının son bölümü herkesi şoke etti.

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının son bölümü herkesi şoke etti.

Programa yorumcu olarak konuk olan uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, bir kadın izleyicinin itirafına yaptığı yorumla viral oldu.

Programa yorumcu olarak konuk olan uzman psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, bir kadın izleyicinin itirafına yaptığı yorumla viral oldu.

İzleyicinin "Kocam gece yatmadan önce makyaj yapmamı istiyor" itirafı karşısında kendini tutamayan Civelekoğlu, sert eleştirilerde bulundu.

İzleyicinin "Kocam gece yatmadan önce makyaj yapmamı istiyor" itirafı karşısında kendini tutamayan Civelekoğlu, sert eleştirilerde bulundu.

"Kafana kese kağıdı geçir deseydi daha ağır olmazdı. Yüzünü görmek istemiyor. Senin yüzünü sevmiyor. Senden erotik çağrışım alamıyorum, yüzünü boyayarak kendini dönüştür. Bu, bu demek."

"Kafana kese kağıdı geçir deseydi daha ağır olmazdı. Yüzünü görmek istemiyor. Senin yüzünü sevmiyor. Senden erotik çağrışım alamıyorum, yüzünü boyayarak kendini dönüştür. Bu, bu demek."

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shizuka__

Barzo kocanın isteklerinden bizene aw, iğreniyorum şu herseyi paylaşım çılgınlığınızdan